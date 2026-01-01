विज्ञापन
Raat Mein Nind Tutne Ka Karan: अच्छी नींद हमारे शरीर और दिमाग के लिए उतनी ही जरूरी है जितना कि सही खान-पान या व्यायाम. यह हमारी मानसिक स्थिति, याददाश्त और ऊर्जा को बढ़ाती है.

बार-बार टूटती नींद से हो गए हैं परेशान? तुरंत बदल लें अपनी ये 5 आदतें
Why is my sleep easily disturbed?

Raat Mein Nind Tutne Ka Karan: अच्छी नींद हमारे शरीर और दिमाग के लिए उतनी ही जरूरी है जितना कि सही खान-पान या व्यायाम. यह हमारी मानसिक स्थिति, याददाश्त और ऊर्जा को बढ़ाती है. जब नींद पूरी होती है, तो हम अगले दिन तरोताजा और फोकस्ड महसूस करते हैं, लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो हमारी नींद की गुणवत्ता को बुरी तरह प्रभावित करती हैं.

छोटे-छोटे बदलाव करके हम इन गलतियों से बच सकते हैं

दिन में बार-बार झपकी लेना: बहुत से लोग दिन के समय काम के बीच या घर पर आराम के लिए झपकी ले लेते हैं, लेकिन लगातार दिन में लंबी झपकियां लेने से रात की नींद पर असर पड़ सकता है. अगर दिन में सोना जरूरी है, तो कोशिश करें कि झपकी 20-30 मिनट से ज्यादा लंबी न हो. इतनी झपकी लेने से दिनभर ऊर्जा मिलती है और रात की नींद भी प्रभावित नहीं होती.

सोने का अनियमित समय: हमारी शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक यानी जैविक घड़ी नियमित समय पर सोने और जागने की आदत से संतुलित रहती है. अनियमित सोने और उठने से नींद की गुणवत्ता घटती है और दिन में सुस्ती और थकान बढ़ सकती है. हर दिन एक ही समय पर सोने और उठने की आदत डालें. इससे शरीर को पता रहता है कि कब आराम करना है और कब एक्टिव होना है. नियमित नींद से मानसिक ताजगी भी बढ़ती है और पूरे दिन में काम करने की क्षमता बेहतर रहती है.

Photo Credit: Pexels

सोने से पहले चाय-कॉफी का सेवन: नींद से ठीक पहले चाय, कॉफी, या शराब आदि का सेवन करने से बचें. इनमें मौजूद कैफीन और अल्कोहल नींद में बाधा डालते हैं. कैफीन शरीर को सक्रिय रखता है, जिससे नींद आने में देरी होती है और शराब के सेवन के बाद नींद बार-बार टूटती है. अगर आप अच्छी और गहरी नींद चाहते हैं तो इनका सेवन समय पर और नियंत्रित करें.

मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल: सोने से ठीक पहले मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल नींद के लिए हानिकारक है. इनकी स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी आंखों को थका देती है और मस्तिष्क को एक्टिव रखती है. इससे नींद आने में बाधा होती है और रात में नींद टूटती है. बेहतर होगा कि सोने से कम से कम 30 मिनट पहले मोबाइल, टीवी या लैपटॉप बंद कर दें. इसके बजाय किताब पढ़ना, हल्का संगीत सुनना या मेडिटेशन करना नींद के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है.

सोने से पहले भारी भोजन करना: रात को भारी खाना खाने से पाचन तंत्र पर दबाव पड़ता है. पेट भरा होने से नींद में खलल पड़ता है और कई बार एसिडिटी या पेट दर्द की समस्या भी होती है. इसलिए रात का खाना हल्का रखें और सोने से कम से कम 2-3 घंटे पहले खा लें.सब्जियां, दलिया, हल्काी दाल या सलाद जैसी चीजें खाने से पाचन अच्छा होता है और नींद गहरी आती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

