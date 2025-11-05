विज्ञापन
ज्यादा सोने से क्या होता है?

Jyada Sone Ke Nuksan: आजकल की व्यस्त जीवनशैली में कई लोग वीकेंड या छुट्टी के दिनों में घंटों तक सोते रहते हैं, यह सोचकर कि ज्यादा नींद उन्हें तरोताजा कर देगी, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता. यहां जानें ज्यादा सोने के क्या बड़े नुकसान हैं?

Jyada Sone Ke Nuksan: अच्छी और पर्याप्त नींद शरीर और मन दोनों को तरोताजा रखने और दिनभर की थकान मिटाने के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन क्या आप जानते हैं? अगर आप ज्यादा सोते हैं तो ये शरीर पर बुरा प्रभाव भी डाल सकता है ज्यादा सोना भी कई गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है. आजकल की व्यस्त जीवनशैली में कई लोग वीकेंड या छुट्टी के दिनों में घंटों तक सोते रहते हैं, यह सोचकर कि ज्यादा नींद उन्हें तरोताजा कर देगी, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता. यहां जानें ज्यादा सोने के क्या बड़े नुकसान हैं?

ज्यादा सोने से शरीर पर क्या असर पड़ता है?

सुस्ती: ज्यादा नींद लेने से शरीर में उल्टा असर पड़ सकता है. जितनी देर हम सोते रहते हैं, शरीर उतना ही सुस्त और भारी महसूस करने लगता है. यही कारण है ज्यादा नींद लेने के बाद भी अक्सर लोग कहते हैं कि उनका सिर भारी लग रहा है या नींद पूरी नहीं हुई.

वजन: जो लोग रोजाना 9 से 10 घंटे या उससे अधिक सोते हैं, उनमें मोटापे का खतरा बढ़ सकता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादा सोने से शरीर की एक्टिविटी कम हो जाती हैं और कैलोरी बर्न नहीं होती जिससे वजन बढ़ सकता है और मोटापा कई बीमारियों का कारण बन सकता है.

हार्ट: जो लोग रोजाना 9 घंटे से ज्यादा सोते हैं, उनमें हार्ट संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. ज्यादा सोने से ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों प्रभावित हो सकते हैं, जो आगे चलकर हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं.

सिरदर्द: ज्यादा देर तक सोने से शरीर का ब्लड सर्कुलेशन असंतुलित हो सकता है, जिसके कारण सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द होने लग सकता है. कई बार लंबे समय तक बिस्तर पर लेटे रहने से रीढ़ की हड्डी और गर्दन में भी खिंचाव महसूस हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

