अगर आप रोज विटामिन ई लेते हैं तो क्या होता है? डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया विटामिन ई कैप्सूल खाने से स्किन पर कैसा असर होता है

What does vitamin E do for your face: विटामिन ई हमारे शरीर के लिए तमाम जरूरी विटामिन्स में से एक है. खासकर इसे स्किन के लिए बेहद अच्छा माना जाता है. ऐसे में कई लोग चेहरे पर निखार बढ़ाने, स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी रखने के लिए रोज विटामिन ई के कैप्सूल खाना पंसद करते हैं. लेकिन क्या वाकई ऐसा करना आपकी त्वचा के लिए अच्छा है? इसे लेकर डर्मेटोलॉजिस्ट निरुपमा परवंदा ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में डॉक्टर ने बताया है कि विटामिन ई आपकी बॉडी पर कैसे असर करता है, आइए जानते हैं इस बारे में-

क्या कहती हैं स्किन एक्सपर्ट?

डॉक्टर परवंदा बताती हैं, विटामिन ई स्किन के साथ-साथ आपके बालों, नाखून, आंखों, दिमाग और लिवर के लिए भी अच्छा होता है. यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारी त्वचा को प्रदूषण, धूप और स्ट्रेस से बनने वाले फ्री रैडिकल्स से बचाता है. फ्री रैडिकल्स स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं और उम्र बढ़ने के संकेत जैसे- झुर्रियां, डलनेस, फाइन लाइंस को तेज कर देते हैं. विटामिन ई इस नुकसान को कम करता है और स्किन को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है. हालांकि, इन तमाम फायदों को पाने के लिए सही तरीके से विटामिन ई लेना जरूरी है, नहीं तो आपको इसके नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं.

डर्मेटोलॉजिस्ट के मुताबिक, विटामिन ई एक फैट-सॉल्यूबल विटामिन है. इसका मतलब है कि यह तभी ठीक से अवशोषित होता है, जब आप इसे किसी भारी, फैट वाले भोजन के साथ लें. अगर इसे खाली पेट या हल्के भोजन के साथ लिया जाए, तो इसका असर कम हो सकता है.

डॉक्टर आगे बताती हैं, रोजाना 400 IU से ज्यादा विटामिन ई लेना खतरनाक हो सकता है. इससे ज्यादा मात्रा में लेने से ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है. इसके साथ ही हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है, इसलिए सप्लीमेंट शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी होता है.

डर्मेटोलॉजिस्ट नेचुरल चीजों से विटामिन ई लेने को ज्यादा फायदेमंद बताती हैं. इसके लिए आप बादाम, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, एवोकाडो आदि को अपनी डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं.

यानी विटामिन ई स्किन और शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन इसे सही मात्रा में लेना जरूरी है. ज्यादा मात्रा में विटामिन ई नुकसानदायक हो सकता है. बेहतर है कि आप सप्लीमेंट लेने की बजाय नेचुरल चीजों को डाइट में शामिल करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.