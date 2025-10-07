इन 6 चीजों में कूट-कूट कर भरा है Vitamin B12, जानें कैसे करें डाइट में शामिल

Vitamin B12 Deficiency: विटामिन B12 शरीर के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व है. यह शरीर को ऊर्जा देता है, दिमाग को तेज रखता है और लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है. इसकी कमी से शरीर को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. जैसे थकान, कमजोरी, मानसिक भ्रम, एनीमिया, तंत्रिका तंत्र से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. आमतौर पर विटामिन बी12 के लिए नॉनवेज को सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वेजिटेरियन इसकी कमी को पूरा नहीं कर सकते हैं. आज हम आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बता रहे हैं जिन्हें डाइट में शामिल कर विटामिन बी12 की कमी को पूरा किया जा सकता है. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं.

विटामिन बी12 से भरपूर हैं ये चीजें- (Vitamin B12 Ki Kami Kaise Dur Kare)

1. सेब-

विटामिन बी 12 की कमी को दूर करने के लिए आप डाइट में सेब को शामिल कर सकते हैं. इसे आप नाश्ते में सलाद में या फल के रूप में खा सकते हैं.

2. केला-

केला दुनिया भर में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फल है. विटामिन बी12 के लिए आप केले को डाइट में शामिल कर सकते हैं. इसे आप स्मूदी और शेक के रूप में ले सकते हैं.

3. मशरूम-

मशरूम को डाइट में शामिल कर विटामिन बी12 की कमी को दूर करने में मदद मिल सकती है. इससे आप स्वादिष्ट सब्जी बना सकते हैं.

4. दही-

दही विटामिन B12 के लिए भी अच्छा होता है. इसे आप डाइट में कई तरह से शामिल कर सकते हैं. खाने में एक कटोरी दही को शामिल कर सकते हैं.

5. पनीर-

पनीर B12 का एक अच्छा वेजिटेरियन सोर्स है जिसे आप डाइट में शामिल कर सकते हैं. पनीर से आप चीला, सब्जी और सलाद कई तरह की डिशेज तैयार कर सकते हैं.

6. पालक-

पालक में विटामिन बी 12 पाया जाता है इसे आप डाइट में कई तरह से शामिल कर सकते हैं. जैसे, जूस, सूप और सब्जी.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)