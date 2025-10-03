पथरी को काट-काट कर पेशाब के रास्ते बाहर कर देते हैं इस फल के बीज, जानें फायदे और उपयोग का सही तरीका

Papaya Seeds Benefits In Hindi: पथरी गुर्दे या मूत्रमार्ग में बनने वाले खनिज और लवणों के छोटे-छोटे, कठोर क्रिस्टल होते हैं. ये तब बनते हैं जब मूत्र में कुछ पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है और पानी की कमी होती है, जिससे वे आपस में चिपककर परत दर परत जम जाते हैं. अगर आप भी इस समस्या से बचना चाहते हैं और इसे नेचुरल तरीके से बाहर करना चाहते हैं तो पपीते के बीज का सेवन कर सकते हैं. जी हां पपीता ही नहीं इसके बीज, पत्ते सभी को सेहत के लिए कमाल माना जाता है. पपीते के बीज को औषधि से कम नहीं माना जाता है. क्योंकि इनमें आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है. इतना ही नहीं ये एंटी-बैक्टीरियल गुण से भी भरे होते हैं. अगर आप इनका रोजाना सेवन करते हैं तो न सिर्फ पथरी बल्कि वजन को घटाने, डायबिटीज को कंट्रोल करने समेत कई लाभ मिल सकते हैं.

पथरी के लिए पपीता के बीज खाने के फायदे- (Papita Ke Beej Ke Fayde)

पपीता के बीज में मौजूद गुण किडनी के हेल्दी रखने में मददगार हैं. यह किडनी में मौजूद स्टोन को बाहर निकालने में भी मददगार हैं. अगर आपको भी किडनी में स्टोन की समस्या है, तो नियमित रूप से पपीते के बीज को सुखाकर इसका सेवन करें. ऐसा करने से किडनी का स्‍टोन बाहर निकल सकता है.

ये भी पढ़ें- करवा चौथ पर दूर से दिखेगी हाथों की लाली, सुंदर Mehendi डिजाइन्स को डार्क करने के लिए किचन में मौजूद इन 4 चीजों का ऐसे करें ...

Photo Credit: Canva

कैसे करें पपीते के बीज का सेवन- (How To Consume Papaya Seeds)

पपीते के बीज को आप कई तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं. इन्हें सीधे चबाकर खा सकते हैं, पाउडर बनाकर स्मूदी या जूस में मिला सकते हैं, या सलाद और दही में डालकर भी खा सकते हैं.

कैसे बनाएं पपीते के बीज की स्मदी- (How To Make Papaya Seeds Smoothie)

सामग्री-

पपीते के बीज

दही

दूध

शहद

इलायची पाउडर

बर्फ के टुकड़े (वैकल्पिक)

विधि-

स्मूदी को बनाने के लिए सबसे पहले पपीते के बीज को अच्छी तरह से धो लें और उन्हें सुखा लें. फिर पपीते के बीज, दही, दूध, शहद, और इलायची पाउडर को मिक्सर में डालें. मिश्रण को अच्छी तरह से ब्लेंड करें जब तक कि यह चिकना और क्रीमी न हो जाए. यदि आप चाहते हैं, तो इसमें बर्फ के टुकड़े मिला सकते हैं और फिर से ब्लेंड करें. ताज़ा पपीते के बीज की स्मूदी परोसें और इसका आनंद लें.

अस्थमा का इलाज क्या है? डॉक्टर से जानिए

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)