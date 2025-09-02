पेशाब में बहकर निकल जाएगा शरीर में बढ़ा यूरिक एसिड, बस डाइट में शामिल करें ये 4 चीजें

Uric Acid Kam Kaise Kare: यूरिक एसिड एक अपशिष्ट पदार्थ है, जिसे शरीर से निकालना जरूरी है. अगर यह बाहर नहीं निकलता तो शरीर को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. आपको बता दें कि यूरिक एसिड आज के समय की एक बड़ी समस्या में से एक है. अगर यूरिक एसिड शरीर में ज्यादा बन रहा है या किडनी फिल्टर नहीं कर पाती तो खून में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है. बढ़ा हुआ यूरिक एसिड या गाउट डिजीज एक तरह की गठिया बीमारी है. यूरिक एसिड के बढ़ने से शरीर की मांसपेशियों में सूजन आ जाती है. जिससे दर्द महसूस होता है, ये दर्द शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है. तो चलिए जानते हैं शरीर में बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम करने के लिए क्या खाएं.

यूरिक एसिड को कम कैसे करें- (Uric Acid Kaise Kam Kare)

1. खीरा-

खीरा को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसमें मौजूद गुण शरीर में बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम करने में मदद कर सकते हैं. इसे आप सलाद और जूस के रूप में डाइट में शामिल कर सकते हैं.

2. लौकी-

लौकी एक हरी सब्जी है जिसे पोषण का खजाना कहा जाता है. अगर आप भी शरीर में बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम करना चाहते हैं, तो लौकी को डाइट में शामिल कर सकते हैं. इसे आप जूस के रूप में भी सेवन कर सकते हैं.

3. जौ-

यूरिक एसिड कम करने के लिए जौ का पानी फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि यह फाइबर से भरपूर होता है और बॉडी से टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद करता है. जौ मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और प्यूरीन के जमाव को धीमा कर सकता है.

4. संतरा-

संतरा में मौजूद विटामिन सी, साइट्रिक गुण और फाइबर यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं. आप यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए संतरे का सेवन कर सकते हैं, चाहे वह सीधे फल के रूप में हो, जूस के रूप में हो, या फ्रूट चाट में शामिल करके.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)