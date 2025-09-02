विज्ञापन
सुबह खाली पेट पी लें अजवाइन का पानी, फिर जो होगा आप सोच भी नहीं सकते

Ajwain Water Benefits: सुबह खाली पेट अजवाइन वाला पानी पीने से शरीर को कई समस्याओं से बचा सकते हैं. अजवाइन को आप डाइट में कई तरह से शामिल कर सकते हैं.

Ajwain Water: अजवाइन का पानी पीने के फायदे.

Ajwain Water Benefits In Hindi: किचन में मौजूद अजवाइन एक ऐसा मसाला है जिसे कई तरह की रेसिपीज में स्वाद को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये मसाला सिर्फ स्वाद को बढ़ाने ही नहीं बल्कि, सेहत में भी कमाल है. अजवाइन को स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. सुबह खाली पेट अजवाइन वाला पानी पीने से वजन को कम करने में मदद मिल सकती है. इसमें प्रोटीन, फैट, खनिज पदार्थ, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट होता है. इसके अलावा अजवाइन मे कैल्शियम, थायमिन, राइबोफ्लेविन, फॉस्‍फोरस, आयरन और नियासिन भी अच्‍छी मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर को कई लाभ पहुंचा सकते हैं. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए अजवाइन के पानी का सेवन.

कैसे बनाएं अजवाइन का पानी-(How To Make Ajwain Water)

अजवाइन का पानी बनाने के लिए सबसे पहले एक चम्मच अजवाइन लें और इसे रात भर के लिए एक गिलास पानी में भिगो दें. सुबह इसे छान कर पी लें. कोशिश करें कि खाली पेट इसे पिएं, अगर आपको ये पानी पीने में कड़वा लग रहा है तो आप इसमें शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं.

खाली पेट अजवाइन का पानी पीने के फायदे- (Ajwain Ka Pani Peene Ke Fayde)

1. मोटापा-

अगर आप भी अपने बढ़े हुए वजन से परेशान हैं और इसे कम करने के लिए हेल्दी ऑप्शन तलाश रहे हैं, तो आप खाली पेट अजवाइन के पानी का सेवन कर सकते हैं. क्योंकि इसमें कई ऐसे गुण पाए जाते हैं, जो फैट को बहाने में मददगार हैं.

Photo Credit: Canva

2. दांत दर्द-

अजवाइन का पानी दांत दर्द में राहत दिला सकता है. क्योंकि इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण ओरल बैक्टीरिया से बचाव में मददगार हैं. 

3. पेट के लिए-

आज के समय में पेट से जुड़ी समस्याएं काफी देखने को मिलती हैं. पेट गैस की समस्या से परेशान हैं तो अजवाइन के पानी का सेवन कर सकते हैं. क्योंकि ये पेट गैस, अपच से राहत दिलाने में मददगार है. इसमें एंटीस्पास्मोडिक और कार्मिनेटिव गुण पाए जाते हैं. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

