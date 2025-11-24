पोषण का पावर हाउस है मूंगफली से बनी चटनी, इन लोगों को जरूर करना चाहिए डाइट में शामिल

Moongphali Chutney Recipe: चटनी का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है. भारतीय खाने में लंच हो या डिनर चटनी और अचार का खासतौर पर इस्तेमाल किया जाता है. चटनी और अचार के बिना भारतीय खाना अधूरा है. भारत में आपको चटनी की अनगिनत वैराइटी मिल जाएंगी. अगर आप भी चटनी खाने के शौकीन हैं, तो मूंगफली से बनी चटनी को ट्राई कर सकते हैं. आपको बता दें कि मूंगफली में मैग्नीशियम, नियासिन, तांबा, ओलिक एसिड और कई एंटीऑक्सीडेंट जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को सेहतमंद रखने में मदद कर सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

मूंगफली की चटनी कैसे बनाएं- (How To Make Moongphali Chutney)

सामग्री-

मूंगफली

नारियल , कद्दूकस

रिफाइंड तेल

अदरक

प्याज़ , टुकड़ों में कटा हुआ

लाल मिर्च

इमली का गूदा

सरसों के बीज

कढ़ी पत्ता

नारियल का तेल

टी स्पून नमक

विधि-

चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मूंगफली और नारियल को पैन में भून लें. अब उसमें तेल, कटी हुई अदरक, लहसुन, सूखी लाल मिर्च और इमली का गुदा डालें. नारियल के तेल में सरसों के बीज और कढ़ी पत्ता डालकर तड़का बना लें और पेस्ट में मिलाकर अच्छे से ग्राइंड कर लें और सर्व करें.

Photo Credit: Image credit: Unsplash

मूंगफली की चटनी खाने के फायदे- (Moongfali Chutney Khane Ke Fayde)

मूंगफली की चटनी के सेवन से हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है. अगर आप प्रोटीन की पूर्ति के लिए हेल्दी ऑप्शन तलाश रहे हैं तो मूंगफली की चटनी का सेवन फायदेमंद हो सकता है. ठंड के मौसम में इस चटनी के सेवन से शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद मिल सकती है. मूंगफली में मौजूद मोनो-अनसैचुरेटेड फैटी एसिड (MUFA) खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाने में मदद मददगार है.

