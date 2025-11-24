विज्ञापन
विशेष लिंक

पोषण का पावर हाउस है मूंगफली से बनी चटनी, इन लोगों को जरूर करना चाहिए डाइट में शामिल

Moongphali Benefits: मूंगफली का सेवन सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है. अगर आप रोजाना इस सेवन करते हैं, तो शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. आप मूंगफली से कई तरह की रेसिपी बना सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
पोषण का पावर हाउस है मूंगफली से बनी चटनी, इन लोगों को जरूर करना चाहिए डाइट में शामिल
Moongphali Benefits: कैसे बनाएं मूंगफली की चटनी.

Moongphali Chutney Recipe: चटनी का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है. भारतीय खाने में लंच हो या डिनर चटनी और अचार का खासतौर पर इस्तेमाल किया जाता है. चटनी और अचार के बिना भारतीय खाना अधूरा है. भारत में आपको चटनी की अनगिनत वैराइटी मिल जाएंगी. अगर आप भी चटनी खाने के शौकीन हैं, तो मूंगफली से बनी चटनी को ट्राई कर सकते हैं. आपको बता दें कि मूंगफली में मैग्नीशियम, नियासिन, तांबा, ओलिक एसिड और कई एंटीऑक्सीडेंट जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को सेहतमंद रखने में मदद कर सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

मूंगफली की चटनी कैसे बनाएं- (How To Make Moongphali Chutney)

सामग्री-

  • मूंगफली
  • नारियल , कद्दूकस
  • रिफाइंड तेल
  • अदरक
  • प्याज़ , टुकड़ों में कटा हुआ
  • लाल मिर्च
  • इमली का गूदा
  • सरसों के बीज
  • कढ़ी पत्ता
  • नारियल का तेल
  • टी स्पून नमक

विधि-

चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मूंगफली और नारियल को पैन में भून लें. अब उसमें तेल, कटी हुई अदरक, लहसुन, सूखी लाल मिर्च और इमली का गुदा डालें. नारियल के तेल में सरसों के बीज और कढ़ी पत्ता डालकर तड़का बना लें और पेस्ट में मिलाकर अच्छे से ग्राइंड कर लें और सर्व करें.

ये भी पढ़ें- चाय में सबसे पहले क्या डालें, पत्ती, चीनी या दूध? 99% लोग गलत तरीके से बनाते हैं चाय 

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Image credit: Unsplash

मूंगफली की चटनी खाने के फायदे- (Moongfali Chutney Khane Ke Fayde)

मूंगफली की चटनी के सेवन से हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है. अगर आप प्रोटीन की पूर्ति के लिए हेल्दी ऑप्शन तलाश रहे हैं तो मूंगफली की चटनी का सेवन फायदेमंद हो सकता है. ठंड के मौसम में इस चटनी के सेवन से शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद मिल सकती है. मूंगफली में मौजूद मोनो-अनसैचुरेटेड फैटी एसिड (MUFA) खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाने में मदद मददगार है.

World Heart Day: दिल की बीमार‍ियां कैसे होंगी दूर, बता रहे जाने-माने पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Moongphali, Moongphali Chutney Recipe, Moongphali Chutney Khane Ke Fayde, How To Make Moongphali Chutney Recipe At Home, Moongfali Ke Fayde
Get App for Better Experience
Install Now