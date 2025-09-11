पथरी को काट-काट कर शरीर से बाहर कर देंगे इस फल के बीज, जानें फायदे और उपयोग का सही तरीका

Papaya Seeds For Stone: आज के समय में युवा से लेकर बुजुर्ग तक में पथरी यानि स्टोन की समस्या देखने को मिलती है. आपको बता दें कि पथरी (गुर्दे की पथरी) आपके गुर्दे में बनने वाले लवणों और खनिजों के कठोर, छोटे क्रिस्टल या पिंड होते हैं. ये क्रिस्टल तब बनते हैं जब मूत्र में इन पदार्थों की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है और तरल पदार्थ की कमी होती है. अगर आप भी इसे शरीर से बिना दवाओं के हटाना चाहते हैं तो पपीता के बीज का सेवन आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है जी हां आपने बिल्कुल सही सुना, तो चलिए जानते हैं फायदे और इस्तेमाल का तरीका.

पपीता एक ऐसा फल है जिसे ज्यादातर लोग खाना पसंद करते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पपीते के जिन बीजों को हम बेकार समझ कर फेंक देते हैं. दरअसल वो मार्केट में 2000 रुपये से भी ज्यादा कीमत के बिकते हैं. पपीते के बीज को औषधि से कम नहीं माना जाता है. क्योंकि इनमें आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है. इतना ही नहीं ये एंटी-बैक्टीरियल गुण से भी भरे होते हैं.

पपीता के बीज खाने के फायदे- (Papita Ke Beej Ke Fayde)

अगर आप भी पथरी की समस्या से परेशान हैं और इसे दूर करना चाहते हैं, तो पपीते के बीज का सेवन कर सकते हैं. यह किडनी में मौजूद स्टोन को बाहर निकालने में मददगार है. ऐसे में अगर आपको भी किडनी में स्टोन की समस्या है, तो नियमित रूप से पपीते के बीज को सुखाकर इसका सेवन करें. इसके सेवन से पाचन को बेहतर रखने और मोटापा को कम करने में भी मदद मिल सकती है.

कैसे करें पपीते के बीज का सेवन- (How To Consume Papaya Seeds)

पपीते के बीज को आप कई तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं. इन्हें सीधे चबाकर खा सकते हैं, पाउडर बनाकर स्मूदी या जूस में मिला सकते हैं, या सलाद और दही में डालकर भी खा सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)