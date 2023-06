बेसन में मिलाकर लगा लें ये दो चीजें, काले अंडरआर्म्स हमेशा के लिए हो जाएंगे गायब, कुछ ही दिनों में दिखेगा असर

काले अंडरआर्म्स हो जाएंगे साफ.

How To Make Underarms Lightening: हम सभी हमेशा बिल्कुल परफेक्ट दिखना चाहते हैं फिर वो चाहे हमारी बॉडी हो या फिर हमारी स्किन. इनको परफेक्ट रखने के लिए हम कई तरह के रूटीन को फॉलो करते हैं. लेकिन कई बार हम शरीर के कई ऐसे हिस्सों पर ध्यान नहीं देते हैं जिनमें से एक है अंडरआर्म्स. अक्सर नॉर्मल स्किन टोन से इनका कलर डार्क होता है जिसकी वजह से कई बार हम कटस्लीव कपड़े पहनने से झिझकते हैं. आज हम आपके लिए इस समस्या का हल लेकर आए हैं. वैसे तो बाजार में कई प्रोडक्टस मिलते हैं जो अंडरआर्म्स को लाइट करने के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन इनमें मौजूद केमिकल स्किन पर बुरा प्रभाव डाल सकता है. इसलिए आज हम आपको बताएंगे अंडरऑर्म्स लाइटनिंग मास्क (How To Make Underarms Lightening Mask) को घर पर बनाने का तरीका.