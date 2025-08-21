इन 5 लोगों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए हल्दी का सेवन, जानिए किसे है ज्यादा खतरा । Haldi Side Effects

Haldi Khane ke Fayde aur Nuksan: आपके किचन में पाए जाने वाली हल्दी को खाना बनाने के साथ ही सेहत से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करने में भी मदद करता है. इसके कई सारे फायदे तो आपने बहुत सुने होंगे लेकिन जिस तरह से सिक्के के दो पहलू होते हैं ठीक उसी तरह से हल्दी के इन फायदों के साथ कुछ नुकसान भी होते हैं. आज हम आपको हल्दी का सेवन करने से होने वाले नुकसानों के बारे में बताएंगे. कुछ केसेस में तो हल्दी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए.

हल्दी के नुकसान (Turmeric Side Effects)

आयरन

आपको जानकर हैरानी होगी कि हल्दी आपकी बॉडी के अंदर आयरन के अब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देती है. अगर आप हल्दी को सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो उससे आपके पेट के अंदर, आपकी आंतो के अंदर आयरन अब्जॉर्ब नहीं हो पता है. जिसकी वजह से आपके अंदर खून की कमी होने लगती है. आयरन जो है ये हमारे खून को बनाने के लिए और हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है. तो अगर किसी के अंदर भी खून की कमी है हीमोग्लोबिन कम है तो उसे केस में उसको हल्दी का सप्लीमेंट किसी भी शक् में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. क्योंकि इससे आपकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है और आपके अंदर एनीमिया पैदा हो सकता है.

अबॉर्शन

हल्दी का सप्लीमेंट इस्तेमाल करने से अबॉर्शन जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है. अगर आप लेडी हैं और आप प्रेग्नेंट है तो आपको हल्दी का कोई भी सप्लीमेंट कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. हल्दी लेडीज के अंदर मेंस्ट्रुएशन को लाने वाली होती है यानी इसको उन लोगों को दिया जाता है जिनको मेंस्ट्रुएशन या तो देर से होते हैं या टाइम चढ़ जाता है या फिर जिनके पीरियड टाइमली नहीं होते हैं. लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी के अंदर हल्दी को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो इससे अबॉर्शन हो सकता है आपके अंदर ब्लीडिंग हो सकती है.

ब्लीडिंग डिसऑर्डर

जिनके अंदर कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है उनके लिए भी हल्दी का सेवन नुकसानदायक हो सकता है. ब्लीडिंग डिसऑर्डर का मतलब है की अगर आपको कहीं चोट लग गई है और वहां से खून निकलने लगा और वो आसानी से रुकता नहीं है तो इसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर कहते हैं. इसके साथ ही दूसरी भी कई प्रॉब्लम्स हैं जिनके अंदर आपको इस तरह की ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं.

दिल की बीमारी

इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई दिल की बीमारी होती है तो उनके डॉक्टर से उनको खून को पतला करने वाली दवाइयां देते हैं, तो ऐसे लोगों को भी हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. अब आप सोचेंगे की क्यों नहीं करना चाहिए. दरअसल हल्दी जो है ये एंटीकोगुलेंट फैक्टर होता है यानी ये हमारी बॉडी के अंदर खून को जमने से रोकती है खून को पतला करती है तो अब अगर आपके अंदर ऑलरेडी इस तरह की कोई बीमारी है जिसमें की आपका खून रुक नहीं रहा है पतला है या फिर अगर आप इस तरह की दवाइयां ले रहे हैं जो की आपके खून को पतला कर रही है और साथ में आप हल्दी का सप्लीमेंट भी लेना शुरू कर देते हैं तो उससे क्या होगा इसका आपके अंदर ब्लीडिंग होने की जो चांसेस हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे और ये जानलेवा हो सकता है.

किडनी स्टोन

जिन लोगों को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है यानी जिनके पथरी बनती रहती है बार-बार किडनी के अंदर ऐसे लोगों को भी हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. दरअसल हमारी किडनीज में जो पथरी बनती है वो मोस्टली होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की, जो हल्दी होती है इसके अंदर ऑक्सलेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है तो इसी वजह से अगर आप हल्दी का सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं तो आपके अंदर ये कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी बनने के चांसेस जो है वो काफी ज्यादा हो जाते हैं. तो अगर आपके अंदर किडनी में पथरी है या बार-बार बनती रहती है तो आपको हल्दी का इस्तेमाल सप्लीमेंट के तौर पर नहीं करना चाहिए.

कैसे कर सकते हैं सेवन

आपको बता दें कि हल्दी के ये सभी नुकसान आपको इसको ऐसे सप्लीमेंट के सेवन से होते हैं जब इनका बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जाता है. अगर आप इसको डाल सब्जी में या दूसरी खाने के चीजों में बतौर मसाले की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए और इसका सेवन करें. दरअसल जब आप हल्दी का सेवन फूड में करते हैं तो यह बहुत कम क्वांटिटी में इस्तेमाल होता है और डाइल्यूटेड फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है.

