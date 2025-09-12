एलोवेरा जेल में हल्दी मिलाकर लगाने के फायदे और नुकसान

Aloe Vera and Turmeric for Glowing Skin: आजकल स्किन केयर के लिए लोग नेचुरल और आयुर्वेदिक उपायों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं. बाजार में मिलने वाले केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स की जगह अब लोग घर पर बने फेस पैक और स्किन ट्रीटमेंट को प्राथमिकता दे रहे हैं. इन्हीं में से एक लोकप्रिय नुस्खा है. एलोवेरा जेल में हल्दी मिलाकर लगाना. एलोवेरा और हल्दी दोनों ही प्राकृतिक औषधियां हैं, जिनमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीइंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं. जब इन दोनों को मिलाकर त्वचा पर लगाया जाता है, तो यह कई तरह की स्किन समस्याओं को दूर करने में मदद करता है. लेकिन, हर चीज के फायदे के साथ कुछ सावधानियां भी होती हैं. आइए जानते हैं इस नुस्खे के फायदे और नुकसान.

ये भी पढ़ें- सुबह पेट साफ न हो तो सोने से पहले करें बस ये काम, अगले दिन सारी गंदगी निकल जाएगी बाहर

एलोवेरा जेल और हल्दी लगाने के फायदे (Benefits of applying Aloe Vera Gel And Turmeric)

मुंहासों से राहत: हल्दी में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो मुंहासों के बैक्टीरिया को खत्म करते हैं. एलोवेरा जेल त्वचा को ठंडक देता है और सूजन को कम करता है.

त्वचा में निखार लाता है: यह मिश्रण त्वचा की गहराई से सफाई करता है और डेड स्किन हटाकर चेहरे पर चमक लाता है.

झाइयों और दाग-धब्बों में सुधार: हल्दी त्वचा की रंगत को सुधारती है और एलोवेरा जेल दाग-धब्बों को हल्का करने में मदद करता है.

सनबर्न और जलन में राहत: एलोवेरा जेल त्वचा को ठंडक देता है और हल्दी जलन को कम करती है. यह मिश्रण सनबर्न के लिए बहुत असरदार है.

एंटी-एजिंग गुण: इस पैक में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को जवान बनाए रखते हैं और झुर्रियों को कम करने में मदद करते हैं.

ये भी पढ़ें- सोने से पहले 2 इलायची खाने से क्या होता है? ये 5 लोग तो जरूर करें सेवन

एलोवेरा जेल और हल्दी लगाने के नुकसान (Disadvantages of Applying Aloe Vera Gel And Turmeric)

त्वचा पर जलन या एलर्जी: कुछ लोगों की त्वचा हल्दी या एलोवेरा से सेंसिटिविटी हो सकती है, जिससे लालिमा, खुजली या जलन हो सकती है.

हल्दी से त्वचा पीली पड़ सकती है: अगर हल्दी की मात्रा ज्यादा हो जाए, तो त्वचा पर पीला रंग चिपक सकता है, जो देखने में अच्छा नहीं लगता.

हर स्किन टाइप के लिए नहीं: ऑयली स्किन वालों को यह मिश्रण कभी-कभी चिपचिपा महसूस हो सकता है और मुंहासे बढ़ सकते हैं.

रातभर लगाना नुकसानदायक हो सकता है: इस पैक को ज्यादा देर तक लगाना ठीक नहीं, खासकर रातभर। इससे त्वचा में जलन हो सकती है.

कैसे करें इस्तेमाल?

1 चम्मच एलोवेरा जेल

एक चौथाई चम्मच हल्दी

विधि: दोनों को अच्छे से मिलाकर साफ चेहरे पर लगाएं. 10–15 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें. हफ्ते में 2–3 बार इस्तेमाल करें.

एलोवेरा जेल और हल्दी का मिश्रण एक बेहतरीन घरेलू उपाय है जो त्वचा को नेचुरल तरीके से हेल्दी बना सकता है. लेकिन, इसे इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)