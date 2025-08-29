मिनटों में गायब होंगे मुंह के बड़े-बड़े छाले, छुटकारा पाने के लिए आजमाएं ये घरेलू नुस्खा

Mouth Ulcer Home Remedies: आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी और असंतुलित खानपान के कारण छोटी-छोटी स्वास्थ्य समस्याएं बड़ी परेशानी का रूप ले लेती हैं. उन्हीं में से एक है मुंह के छाले (Mouth Ulcers). दिखने में मामूली लगने वाले ये छाले खाने-पीने में तकलीफ़, जलन और दर्द पैदा करते हैं. डॉक्टरों के मुताबिक इसका कारण कब्ज, मसालेदार खाना, पेट की गर्मी, तनाव, नींद की कमी और विटामिन बी-कॉम्प्लेक्स की कमी हो सकता है.

डॉक्टर अनिल पटेल के घरेलू नुस्खे । home remedies for mouth ulcers

बाज़ार में मिलने वाली दवाइयां और माउथवॉश अस्थायी राहत देते हैं, लेकिन घरेलू नुस्खे स्थायी आराम दिलाने में मददगार साबित होते हैं.

हल्दी और शहद से कुल्ला । Munh Ke Chhale Kaise Theek Karen

आधा गिलास गुनगुना पानी लें, उसमें एक चम्मच शहद और चुटकीभर हल्दी डालें. दिन में 2–3 बार कुल्ला करने से छालों की जलन और दर्द कम होगा. हल्दी के एंटीबैक्टीरियल गुण और शहद की हीलिंग प्रॉपर्टी तेजी से असर करती है.

नारियल पानी और नारियल तेल । Coconut Water Benefits

नारियल शरीर को ठंडक देता है. रोजाना नारियल पानी पीने से पेट की गर्मी शांत होती है और छाले जल्दी भरते हैं. वहीं नारियल तेल को मुंह में डालकर 2–3 मिनट तक घुमाने से सूजन और जलन में राहत मिलती है.

तुलसी और गिलोय का सेवन । Tulsi Giloy Health Benefits

सुबह खाली पेट 4-5 तुलसी की पत्तियां चबाएं और गुनगुना पानी पिएं. गिलोय का रस भी रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है.

डाइट और लाइफस्टाइल में सुधार । Mouth Ulcer Cure

मसालेदार और तैलीय भोजन से बचें.

दही, केला, तरबूज, खीरा और हरी सब्जियों को आहार में शामिल करें.

अंकुरित अनाज और हरी पत्तेदार सब्जियों से विटामिन और आयरन की कमी पूरी करें.

पर्याप्त पानी पिएं और सुबह गुनगुना पानी जरूर लें.

तनाव और नींद पर नियंत्रण । Ayurvedic remedies for mouth ulcers

डॉ. का कहना है कि छालों का कारण सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी है.

रोज़ाना 7–8 घंटे की नींद लें.

योग और ध्यान से तनाव और चिंता को नियंत्रित करें.

कब करें डॉक्टर से संपर्क?। home treatment for mouth ulcer

अगर छाले बार-बार हो रहे हैं या लंबे समय तक बने रहते हैं, तो यह किसी गंभीर कमी या बीमारी का संकेत हो सकता है. ऐसे में तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी है.मुंह के छाले आम हैं, लेकिन इन्हें नज़रअंदाज़ करना सही नहीं. सही खानपान, पर्याप्त नींद और घरेलू नुस्खों से आप इनसे तुरंत राहत पा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

