Tusi Water Benefits: तुलसी के पानी का सेवन आपकी सेहत के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, इसके बारे में शायद आप जानते ही नही हैं. अगर आपको भी तुलसी के पानी का सेवन करने के फायदों के बारे में नहीं पता है तो ये खबर आपके लिए ही है.

क्या आपको पता है तुलसी के पानी का सेवन आपके लिए है अमृत के समान, जानिए पीने का सही समय और बनाने का तरीका
Tulsi Water Benefits: तुलसी के पानी का सेवन सेहत के लिए है बेहद फायदेमंद.

Tulsi Water Benefits: अमूमन भारतीय आंगनो में आपने तुलसी के पौधे को जरूर देखा होगा. भारतीय आंगन में अगर किसी पौधे की सबसे ज्यादा धार्मिक और औषधीय महत्ता है, तो वो है तुलसी. जहां आयुर्वेद में तुलसी को जड़ी-बूटियों की रानी कहा गया है. वहीं धार्मिक तौर पर घरों में पूजा-पाठ के लिए भी इसका इस्तेमाल खूब किया जाता है. वहीं तुलसी के पत्तों का सेवन भी सेहत के लिए बेहद लाभदायी होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ तुलसी के पत्ते चबाने से ही नहीं, बल्कि तुलसी के पत्तों का पानी पीने से भी शरीर को जबरदस्त फायदे मिलते हैं? 

तुलसी का पानी कैसे बनाएं ( How to Make Tulsi Water)

सामग्री

  • 5–7 ताज़ी तुलसी की पत्तियाँ
  • 1–2 गिलास पानी

विधि 

एक पैन में पानी डालें और उसमें तुलसी की पत्तियाँ डालें.  इसे 5–7 मिनट तक धीमी आंच पर उबालें. पानी को छानकर गुनगुना होने पर खाली पेट सुबह पी लें.

या फिर तुलसी की पत्तियों को रातभर भिगोकर सुबह खाली पेट पीने से आपकी बॉडी को एक तरह का नेचुरल डिटॉक्स मिलता है.

तुलसी का पानी पीने के चमत्कारी लाभ ( Tulsi Water Benefits)

स्ट्रांग इम्युनिटी 

तुलसी में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीफंगल गुण पाए जाते हैं जो आपकी इम्युनिटी को बूस्ट करने में मदद कर सकते हैं.

पाचन तंत्र 

तुलसी के पानी का सेवन गैस, कब्ज या एसिडिटी जैसी पाचन समस्याओं से राहत दिलाने में भी मदद करता है. तुलसी में पाया जाने वाला यूजेनॉल पेट की जलन, सूजन, पाचन इंजाइम्स को एक्टिव करने में मदद करता है और भूख को भी बढ़ाता है.

तनाव और चिंता 

तुलसी के पानी का सेवन आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभकारी होता है. इसे एक एडेप्टोजेन (Adaptogen)माना जाता है ( यानी ऐसा पदार्थ जो शरीर को तनाव से निपटने में मदद करता है)

शुगर और ब्लड प्रेशर को करता है कंट्रोल

तुलसी का पानी पीने से डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को भी लाभ होता है. ये ब्लड शुगर को बैलेंस कर शरीर कई इंसुलिन संवेदनशीलता को बेहतर बनाता है और ब्लड प्रेशर को नेचुरल रेगुलेट करती है.

स्किन और हेयर

तुलसी का पानी आपकी बाहरी सुंदरता को अंदर से निखारने में मदद करता है. इसका सेवन स्किन में होने वाले पिंपल्स और दाग-धब्बों को कम करने में मदद करता है. साथ ही यह खून को साफ करता है जिससे स्किन ग्लोइगं लगती है. साथ ही इसका सेवन डैंड्रफ से राहत दिलाने और बालों का गिरना कम करने में भी लाभदायी है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

