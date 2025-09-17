आज क्या बनाऊं: रेगुलर डोसा की जगह ट्राई करें ये 5 तरह के हेल्दी डोसा, फटाफट नोट करें रेसिपी

साउथ इंडियन फूड में काफी ऑप्शन हैं, लेकिन ज्यादातर लोग डोसा खाना पसंद करते हैं. यह दाल और चावल से बनाया जाता है. जिसे एक रात पहले भिगोया जाता है. खाने में काफी कुरकुरा होता है और सांभर और नारियल की चटनी के साथ परोसा जाता है. ऐसे में अगर आप भी डोसे के दीवाने हैं, लेकिन एक ही तरह का डोसा खा - खा कर बोर हो गए हैं, तो यहां हम आपको रेगुलर डोसा की जगह 5 तरह के हेल्दी डोसा की रेसिपी के बारे में बताने जा रहे हैं. आइए जानते हैं.

5 तरह के हेल्दी डोसा की रेसिपी- (5 Types of Healthy Dosa Recipes)

1. नीर डोसा-



नीर डोसा यानी पानी वाला डोसा. यह एक हल्का डोसा है जो चावल से बनाया जाता है. बता दें, नीर डोसा का घोल पतला और पानीदार होता है.

अच्छे घोल के लिए चावल को हमेशा कम से कम 6 घंटे या रात भर भिगोएं.

नरम डोसा बनाने के लिए टुकड़ा या कोलम चावल जैसे छोटे दाने वाले चावल का इस्तेमाल करें.

अब चावल और नारियल के मिश्रण को पीसकर मुलायम घोल बना लें.

नरम डोसा बनाने के लिए तेज आंच पर पकाएं.

ये भी पढ़ें- आज क्या बनाऊं: न दूध न चीनी फिर भी स्वाद में लाजवाब है ड्राई फ्रूट्स हलवा, फटाफट नोट करें रेसिपी

Photo Credit: iStock

2. रागी डोसा-

रागी के आटे, दही, पानी या छाछ को मिलाकर झटपट रागी डोसा मिनटों में तैयार हो जाता है.

सबसे पहले रागी को रातभर भिगोएं.

अब उसका सुबह घोल बना लें.

घोल में कद्दूकस किया हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ अदरक, हरी मिर्च, करी पत्ता, हरा धनिया डालें.

इसके बाद धीमी आंच पर पकाएं. इसे आप नारियल की चटनी के साथ परोस सकते हैं.



3. ओट्स डोसा-



ओट्स डोसा के लिए घोल बनाने के लिए जल्दी पकने वाले ओट्स या बारीक पिसे हुए ओट्स को सूजी और चावल के आटे में मिलाकर इस्तेमाल करें. अब कटा हुआ प्याज, कसा हुआ अदरक और दही डालकर घोल को तैयार करें.

इसके बाद धीमी आंच पर पकाएं. बता दें, ओट्स डोसा बहुत जल्दी बन जाता है. सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए यह बेस्ट है.



4. मूंग दाल डोसा-



प्रोटीन से भरपूर और स्वादिष्ट, मूंग दाल डोसा को बनाने के लिए रात भर भिगोने की जरूरत नहीं है. घोल बनाने से पहले आप छिली हुई मूंग दाल को गर्म पानी में भिगोकर कुछ देर के लिए रख दें. फिर इसे मिक्सी में पीसकर एक पेस्ट बना लें, जरूरत पड़ने पर थोड़ा बहुत पानी डाल सकते हैं. स्वाद बढ़ाने के लिए कटा हुआ प्यार, धनिया, हरी मिर्च डाल सकते हैं.

धीमी आंच पर पकाएं. अब इसे टमाटर की चटनी के साथ परोस सकते हैं.



5. गेहूं का डोसा-



अगर आप आसान डोसा रेसिपी ढूंढ रहे हैं, तो गेहूं का डोसा बना सकते हैं. बता दें, गेहूं के डोसे का घोल गेहूं के आटे, चावल के आटे, रवा, दही और पानी को मिलाकर बनाया जाता है. इसके बाद इसमें थोड़ा सा नींबू या छाछ मिलाएं. अब आप इसमें तीखापन लाने के लिए सरसों, कटे हुए प्याज, मसाले का तड़का लगा सकते हैं. इसके बाद इसे धीमी आंच पर पकाएं. गेहूं का डोसा तैयार है. आप इसे मूंगफली की चटनी, पुदीने या धनिए की चटनी के साथ परोस सकते हैं.

धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)