Traditional Christmas Food: अगर आप भी अपने मेनू में क्रिसमस की पारंपरिक रेसिपी शामिल करना चाहते हैं, तो इन रेसिपीज को ट्राई कर सकते हैं.

Traditional Christmas Food: क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए परफेक्ट हैं ये 5 इंडियन स्टाइल व्यंजन
Traditional Christmas Food: क्रिसमस पर क्या बनाएं.

Traditional Christmas Food: क्रिसमस फूड्स अक्सर लोगों को उनके बचपन की प्यारी यादों और पारिवारिक परंपराओं की याद दिलाता है. क्रिसमस मेनू इन पुरानी यादों को ताजा करता है. अगर आप भी अपने मेनू में क्रिसमस की पारंपरिक रेसिपी शामिल करना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे व्यंजन के बारे में बता रहे हैं जो हर किसी को पसंद आते हैं. 

पारंपरिक क्रिसमस व्यंजन- (Traditional and Indian Christmas Food) 

1. क्रिसमस पुडिंग-

क्रिसमस पुडिंग आपके सेलिब्रेशन मेनू का एक अनिवार्य हिस्सा है. ड्राई फ्रूट, नट्स और फ्रूट से भरपूर, यह स्वादिष्ट स्वीट आपके सलिब्रेशन को शानदार बनाता है. 

2. लज़ान्या-

क्रिसमस के स्वादिष्ट और दिल को छू लेने वाले फूड के लिए, क्लासिक लज़ान्या से बेहतर कुछ नहीं हो सकता. क्रीमी सफेद सॉस , भरपूर टमाटर सॉस और पास्ता की लेयर के बीच मेल्ट चीज किसी भी खाने के शौकीन को दीवाना बनाने के लिए काफी है. नॉन-वेज और वेज दोनों ही ऑप्शन इसके आपको मिल जाएंगे. 

3. प्लम केक-

प्लम केक के बिना क्रिसमस सेलिब्रेशन अधूरा है. यह रिच और गहरे रंग का केक हर किसी को अपना दीवाना बनाता है. ब्रांडी या रम में भिगोए हुए मीठे फ्रूट और ड्राई फ्रूट्स से भरपूर, इस प्लम केक का हर पीस ड्रूल करता है. 

4. बिरयानी-

बिरयानी लगभग हर भारतीय सेलिब्रेशन का अहम हिस्सा है और क्रिसमस की टेबल पर भी यह आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी. चाहे वह स्वादिष्ट डोन्ने बिरयानी हो , अवधी बिरयानी हो या मुंबई बिरयानी , हर क्षेत्र अपनी यूनिक स्टाइल के लिए फेमस है. 

5. स्वीट अप्पम-

स्वीट अप्पम सुगंधित और सॉफ्ट पैनकेक होते हैं, जो भारतीय क्रिसमस का एक पारंपरिक व्यंजन है, खासकर केरल और गोवा के कुछ हिस्सों में. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

