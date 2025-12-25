अक्षय कुमार और रवीना टंडन 20 साल बाद आएंगे साथ, खिलाड़ी कुमार ने क्रिसमस के मौके पर शेयर किया फिल्म का टीजर

अक्षय कुमार ने पॉपुलर वेलकम फ्रैंचाइजी की तीसरी किस्त, वेलकम टू द जंगल का टीजर रिलीज करके फैंस को फेस्टिव ट्रीट दी है. आज क्रिसमस पर रिलीज हुए इस टीजर में कास्ट की तरफ से बेस्ट विशेज हैं और यह 2026 के बीच में थिएटर में रिलीज होने की कनफर्मेशन भी देता है. अक्षय ने इतने बड़ी स्टारकास्ट के साथ काम करने को लेकर अपनी एक्साइटमेंट शेयर करते हुए कहा, "मैं कभी भी इतनी बड़ी चीज़ का हिस्सा नहीं रहा... हममें से कोई भी नहीं" और इस फिल्म को पूरी टीम की तरफ से देश भर के दर्शकों के लिए एक तोहफा बताया.

टीजर की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक है लगभग दो दशकों के बाद अक्षय कुमार और रवीना टंडन का एक साथ स्क्रीन पर वापस आना. उनके रीयूनियन ने फैंस के बीच पुरानी यादें ताजा कर दी हैं, जिन्हें 1990 के दशक में उनके पिछले कोलैबोरेशन अच्छे से याद हैं. टीजर उनकी नैचुरल केमिस्ट्री की झलक देता है, जो दर्शकों को याद दिलाता है कि क्यों यह जोड़ी कभी बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा ऑन-स्क्रीन जोड़ियों में से एक मानी जाती थी. उनकी मौजूदगी फिल्म में इमोशनल वैल्यू और स्टार पावर दोनों जोड़ती है.

अक्षय, जो वेलकम फ्रैंचाइजी के एक पिलर रहे हैं, अपने पुराने अंदाज में वापस आ गए हैं, एक्शन, कॉमेडी और चार्म को आसानी से मिला रहे हैं. रवीना टंडन के शामिल होने से कहानी में ताजगी आती है और साथ ही फ्रैंचाइजी क्लासिक बॉलीवुड एनर्जी से भी जुड़ती है. साथ में, वे एक ऐसी फिल्म को लीड करते हैं जो बड़े पैमाने, ह्यूमर और शानदार विजुअल्स का वादा करती है, और पुराने फैंस और नई पीढ़ी के दर्शकों दोनों को पसंद आएगी.

अहमद खान के डायरेक्शन में बनी वेलकम टू द जंगल में सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, परेश रावल, दिशा पटानी, तुषार कपूर, जॉनी लीवर, पुनीत इस्सर और कई दूसरे कलाकारों समेत एक बड़ी टीम है. फिल्म की शूटिंग अब पूरी हो चुकी है, टीम ने प्रोजेक्ट के पीछे की मेहनत की है. जैसे-जैसे इंतजार बढ़ रहा है, सभी की नजरें अक्षय कुमार और रवीना टंडन के मचअवेटेड रीयूनियन पर भी हैं जो 2026 में रिलीज से पहले फिल्म के सबसे बड़े अट्रैक्शन में से एक बनने वाला है.

नीचे वेलकम 3 का टीजर देखें!