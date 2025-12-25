Priya Prakash Varrier Christmas Post: प्रिया प्रकाश वारियर की क्रिसमस पोस्ट वायरल, 11 फोटो में दिखाया विंक गर्ल ने कैसे मनाया क्रिसमस

आज क्रिसमस है. हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार दुनियाभर में मनाया जाता है. इस मौके पर सेलेब्रिटी अपनी क्रिसमस सेलिब्रेशन की फोटो शेयर कर रहे हैं. मलयालम फिल्म 'ओरु अदार लव' की मशहूर 'विंक गर्ल' प्रिया प्रकाश वारियर क्रिसमस के मौके पर सोशल मीडिया पर छाई गई हैं. क्रिसमस के मौके पर उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक खूबसूरत पोस्ट शेयर की है. प्रिया प्रकाश वारियर ने 11 फोटो शेयर की हैं, और इन फोटो में देखा जा सकता है कि किस तरह वह फेस्टिवल सीजन का लुत्फ ले रही हैं. इन फोटो पर फैन्स के खूब कमेंट भी आ रहे हैं. प्रिया प्रकाश वारियर ने इन फोटो को शेयर करते हुए लिखा है "लव ऐंड लाइट!" इस पोस्ट में प्रिया की मुस्कान दिल जीत रही है.

प्रिया प्रकाश वारियर साल 2018 में उस समय रातोरात स्टार बनी थीं, जब उनकी फिल्म के एक गाने में विंक करने वाला सीन वायरल हुआ था. उस समय पूरा इंटरनेट उनकी एक झपकती आंख पर फिदा हो गया था. उसके बाद प्रिया ने मलयालम, तेलुगु और बॉलीवुड फिल्मों में काम किया, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग हमेशा मजबूत रही. क्रिसमस के इस स्पेशल पोस्ट में प्रिया ने लाल और हरे रंग की थीम वाली ड्रेस में पोज दिया है, बैकग्राउंड में क्रिसमस ट्री और लाइट्स सजी हुई हैं. उनकी मुस्कान और पॉजिटिव वाइब्स देखकर फैंस खुश हो रहे हैं.

प्रिया प्रकाश वारियर की इस पोस्ट पर फैंस कमेंट्स में लिख रहे हैं, 'विंक गर्ल बैक विद अ स्माइल', 'हैप्पी क्रिसमस प्रिया, यू आर अलवेज सो क्यूट', 'लव एंड लाइट टू यू टू.' कई फैंस ने उनकी पुरानी विंक वाली क्लिप को याद करते हुए इमोजी से कमेंट किया. इस पोस्ट ने एक बार फिर साबित कर दिया कि प्रिया की सादगी और मुस्कान आज भी लोगों का दिल जीत लेती है.