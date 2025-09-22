आज क्या बनाऊं: साबूदाना खिचड़ी हो जाती है चिपचिपी? खिली-खिली खिचड़ी बनाने के लिए अपनाएं ये ट्रिक्स,नोट करें रेसिपी

नवरात्रि व्रत में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फूड आइटम है साबूदाना. आपको बता दें कि साबूदाने से मीठे और नमकीन दोनों तरह के व्यंजन बनाएं जा सकते हैं. अगर आप भी नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं और स्वादिष्ट चटपटी खिली-खिली खिचड़ी बनाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं क्योंकि आज हम आपको ऐसे टिप्स बता रहे हैं, जिनकी मदद से आप परफेक्ट खिचड़ी बना सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं खिली-खिली खिचड़ी.

खिली-खिली साबूदाना खिचड़ी बनाने के अपनाएं तरीके- ( Easy Ways to Make Tasty Sabudana Khichdi)

1. साबूदाना खिचड़ी बनाने का सबसे पहले साबूदाने को सही तरीके से भिगो दें. इसे कम से कम 5-6 घंटे के लिए भिगो कर रख दें.

2. खिली-खिली साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए बड़े मोती वाले साबूदाने का इस्तेमाल करें.

3. खिली-खिली खिचड़ी बनाने के लिए सही मात्रा में घी का इस्तेमाल करें. कई बार घी कम होने की वजह से भी खिचड़ी चिपचिपी हो जाती है.

4. साबूदाना की खिचड़ी बनाने के लिए आपको इसे धीमी आंच पर पकाना है.

5. परफेक्ट खिचड़ी बनाने के लिए पहले से आलू और मूंगफली के दाने को फ्राई कर लें फिर खिचड़ी में डालें.

Photo Credit: Canva

कैसे बनाएं साबूदाना खिचड़ी- (How To Make Sabudana Khichdi Recipe)

साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए साबूदाना, मूंगफली, कढ़ीपत्ता, सेंधा नमक, साबुत लाल मिर्च, हरी मिर्च की जरूरत होती है. इसे बनाने के लिए सबसे पहले साबूदाना को पानी से साफ करके पानी में एक घंटे के लिए भिगोकर रख दें. ध्यान रहे पानी साबूदाना से तीन सेंटीमिटर ऊपर होना चाहिए. छन्नी में छान लें. एक मोटे कपड़े पर एक घंटे के लिए फैलाकर छोड़ दें. साबूदाना से पानी पूरी तरह निकल जाना चाहिए, वरना बनाते समय साबूदाना चिपकने लगेगा. अब साबूदाना, मूंगफली, नमक और मिर्च पाउडर को एक साथ मिलाएं. एक पैन में घी गर्म करें. उसमें जीरा, लाल मिर्च और कढ़ी पत्ते को तड़का लगाएं. जब मिर्च हल्के गाढ़े रंग की हो जाए, तो इसमें साबूदाना डालें. हल्की आंच पर पकाएं. थोड़ी देर पका लेने के बाद इसे आंच से उतार लें. ऊपर से नींबू का रस डालकर मिलाएं. गार्निशिंग के लिए हरा धनिया और हरी मिर्च का इस्तेमाल करें.

