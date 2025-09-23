नवरात्रि व्रत में साबूदाने से बनाएं ये मीठे और नमकीन व्यंजन, स्वाद के साथ सेहत भी रहेगी दुरुस्त

नवरात्रि के व्रत में अनाज और कई सामान्य मसालों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ऐसे में साबूदाना सबसे पसंदीदा विकल्प बन जाता है. यह हल्का होने के साथ-साथ एनर्जी देने वाला और पचने में आसान होता है. साबूदाने से कई तरह के मीठे और नमकीन व्यंजन तैयार किए जा सकते हैं, जो न केवल व्रत के नियमों का पालन करते हैं बल्कि स्वाद और पोषण से भी भरपूर होते हैं. आइए जानते हैं नवरात्रि व्रत के दौरान साबूदाने से बनने वाले इन खास व्यंजनों के बारे में.

व्रत के लिए साबूदाना रेसिपीज- (Sabudana Recipes for Fasting)

1. साबूदाना खिचड़ी व्रत का सबसे पसंदीदा नमकीन व्यंजन-

साबूदाना खिचड़ी व्रत के दौरान सबसे ज्यादा बनाई जाने वाली डिश है. भीगे हुए साबूदाने में उबले आलू, मूंगफली और हरी मिर्च डालकर हल्का सा भूना जाता है. इसमें कम मसाले होते हैं, इसलिए यह पेट पर भारी नहीं पड़ती. मूंगफली इसमें प्रोटीन और स्वाद दोनों बढ़ाती है. दही या नींबू के साथ खाने पर इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है.

2. कुरकुरे और टेस्टी साबूदाना वड़ा-



अगर व्रत में कुछ कुरकुरा और मजेदार खाना हो तो साबूदाना वड़ा सबसे अच्छा विकल्प है. भीगे हुए साबूदाने को उबले आलू और मसालों के साथ मिलाकर गोल टिक्की बना ली जाती है और फिर इसे तल लिया जाता है. बाहर से कुरकुरे और अंदर से नरम यह वड़े खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं. इसे आमतौर पर दही या हरी चटनी के साथ परोसा जाता है.



3. साबूदाना खीर-

मीठा खाने का मन हो तो साबूदाना खीर एक अच्छा विकल्प है. इसके लिए दूध में भीगे साबूदाने को पकाकर उसमें चीनी और इलायची मिलाई जाती है. ऊपर से काजू, बादाम और किशमिश डालने से इसका स्वाद और पौष्टिकता बढ़ जाती है. यह खीर पेट भरने के साथ-साथ व्रत में ऊर्जा भी देती है.



4. साबूदाना लड्डू एनर्जी से भरपूर-



साबूदाना से बने लड्डू नवरात्रि के दौरान जल्दी ऊर्जा देने वाले माने जाते हैं. इसमें साबूदाना भूनकर उसमें गुड़ या चीनी और घी मिलाकर छोटे-छोटे लड्डू बनाए जाते हैं. यह यात्रा के दौरान या दिनभर उपवास के समय तुरंत ताकत देने वाले माने जाते हैं.



नवरात्रि व्रत केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह शरीर को हल्का और शुद्ध करने का मौका भी है. ऐसे समय साबूदाने से बने मीठे और नमकीन व्यंजन स्वाद और स्वास्थ्य दोनों का ध्यान रखते हैं. इसलिए इस नवरात्रि आप भी साबूदाने से बने इन स्वादिष्ट व्यंजनों को जरूर आजमाएं.

