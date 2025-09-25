साबूदाना भिगोना गए हैं भूल, तो इस तरह से 15 मिनट में बनाएं Sabudana Khichdi, नोट करें ये रेसिपी

Instant Sabudana Khichdi: नवरात्रि के पावन पर्व की रौनक इस वक्त पूरे देश में देखने को मिल रह ही, इन नौ दिनों में माता के भक्तजन मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं. जिसमें फलाहारी और सात्विक भोजन किया जाता है. जिसमें साबूदाने की खिचड़ी खाना अमूमन लोग पसंद करते हैं. लेकिन साबूदाना की खिचड़ी बनाने से पहले उसको भिगोया जाता है और कई बार ऐसा होता है कि आप इसको बनाना भूल जाते हैं. क्योंकि साबूदाना को गलने के लिए पानी में भिगोकर रखना जरूरी होता है.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप बिना भिगोए भी साबूदाना की खिचड़ी भी बना सकते हैं. आपको जानकर हैरानी होगी हम आपको बताएंगे साबूदाना खिचड़ी की एक ऐसी रेसिपी जिसे आप 15 मिनट में बनाकर तैयाक कर सकते हैं.

बिना भिगोए कैसे बनाएं साबूदाने की खिचड़ी ( Sabudana Khichdi Recipe)

बिना भिगोए साबूदाने को बनाने के लिए सबसे पहले एक कप साबूदाना को 2-3 बार धो लीजिए ताकि इसका स्टार्च पूरी तरह से निकल जाए. इसके बाद साबूदाने का पानी इस तरह से निकाल दें कि वो सूखा दिखने लगे. अब इसमें एक चम्मच तेल और एक चम्मच नमक डालकर मिक्स कर दीजिए. अब साबूदाने को एक छोटे स्टील के टिफिन में डालकर उसके ऊपर से 4 चम्मच पानी डालकर ढक्कन लगा दें.

कुकर में कैसे बनाएं साबूदाना खिचड़ी

अब आपको कुकर लेना है तो उसमें टिफिन वाला साबूदाना और जितना आलू डालना है उसको काटकर रख दीजिए. इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालकर ढक्कर बंद कर के 4 सीटी लगाएं और पकने दें. इसके बाद गैस बंद कर के गैस को निकल जाने दें. अब आलू को निकालकर उन्हें काट लें और साबूदाने का टिफिन से भी बाहर निकाल दें.

अब मूंगफली के दानो को हल्का सा रोस्ट कर लें और उनको दरदरा पीस लें. अब आप हरी मिर्च को काट लें और खिचड़ी बनाने का पूरा सामान निकालकर रख दें.

एक पैन में तेल गर्म करें, उसमें एक चम्मच जीरा, कटी हुई हरी मिर्च डालें और इसमें करी पत्ता और आलू डालकर मिलाएं. थोडी देर बाद उसमें साबूदाना, नमक और मूंगफली डालकर मिक्स कर लें सभी चीजों को आपकी साबूदाने की खिचड़ी बनकर तैयार है. आखिर में ऊपर से नींबू का रस डालें और हरा धनिया डालकर गार्निश करें.

