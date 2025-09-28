बिना भिगोए कुकर में भी बन जाती है साबूदाना खिचड़ी, 90% लोगों को नहीं पता थी ये बात, आजमाएं ये जुगाड़

Cooker me sabudana khichdi kaise banaye: व्रत के दिनों में सबसे ज्यादा टेंशन तब होती है, जब घर में खिचड़ी बनानी हो और याद आए कि साबूदाना तो भिगोया ही नहीं. ऐसे में अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं और दूसरा ऑप्शन ढूंढने लगते हैं, लेकिन अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूबर भरत की रसोई से एक ऐसा आसान तरीका सामने आया है, जिसमें बिना साबूदाना भिगोए ही 10–15 मिनट में झटपट खिचड़ी तैयार हो जाएगी.

स्टील के टिफिन और कुकर से बनेगी 'जादुई' खिचड़ी (sabudana khichdi in cooker)

भरत के मुताबिक सबसे पहले डेढ़ कप साबूदाना को दो बार धोकर स्टील के टिफिन में डालें.

इसमें थोड़ा देसी घी, आधा चम्मच चीनी और स्वादानुसार नमक डालें.

अब पानी की सबसे अहम ट्रिक याद रखें.1 कप साबूदाना पर सिर्फ 3 चम्मच पानी, यानी डेढ़ कप साबूदाने के लिए 5 चम्मच पानी डालना काफी है.

अब इस टिफिन को कुकर में रख दीजिए और साथ में दो आलू भी डाल दीजिए.

कुकर में पानी इतना ही होना चाहिए कि टिफिन का सिर्फ चौथाई हिस्सा डूबे.

ढक्कन लगाकर 4 सीटी आने तक पकाएं.

सीटी के बाद की तैयारी (sabudana khichdi without soaking)

जैसे ही कुकर ठंडा हो, टिफिन खोलें. साबूदाना भले चिपका हुआ लगे, लेकिन इसे छलनी में डालकर हल्का पानी बहा देंगे तो हर दाना अलग हो जाएगा. साथ ही आलू छीलकर काट लें और हरी मिर्च, अदरक, टमाटर (अगर खाते हैं) और धनिया पत्ती तैयार कर लें.

खिचड़ी का असली स्वाद (sabudana khichdi quick method)

अब कुकर में देसी घी डालकर मूंगफली सेंक लें.

फिर घी में जीरा और करी पत्ता तड़काएं, साथ ही टमाटर, अदरक और हरी मिर्च डालें.

हल्का सा पकने पर साबूदाना डालें और एक मिनट चलाएं.

इसमें आलू, सेंधा नमक, थोड़ी चीनी और मूंगफली डालकर अच्छे से मिला दें.

आखिर में नींबू का रस और धनिया डालें. बस, तैयार है बिना भिगोए बनी खिला-खिला साबूदाना खिचड़ी.

क्यों है यह ट्रिक खास? (how to make non sticky sabudana khichdi in cooker)

No soaking sabudana: समय बचेगा, टेंशन खत्म.

Quick recipe: सिर्फ 10–15 मिनट में तैयार.

Perfect for vrat: स्वाद, हेल्थ और एनर्जी सब एक साथ.

(डिस्क्लेमर: इस लेख में किए गए दावे यूट्यूब वीडियो और इंटरनेट पर मिली जानकारी पर आधारित हैं. एनडीटीवी इसकी सत्यता और सटीकता जिम्मेदारी नहीं लेता है.)

