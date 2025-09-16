मार्केट जैसा मुलायम और स्वादिष्ट पनीर घर पर कैसे बनाएं?

Paneer Making Tips: छोटे से लेकर बड़े तक पनीर खाना पसंद करते हैं. इतना ही नहीं पनीर से बनी डिशेज नॉन वेजिटेरियन लोग भी करते हैं. पनीर से कई तरह की रेसिपीज बनाई जा सकती हैं. लेकिन आज के समय में मार्केट में मिलने वाली हर चीज में मिलावट देखी जा रही है खासतौर पर तो पनीर. नकली पनीर मार्केट में धड़ल्ले से बिक रहा है जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं. क्योंकि इसमें कई ऐसे केमिकल होते हैं जिनसे सेहत खराब हो सकती है. अगर आप भी मार्केट में मिलने वाले पनीर से दूरी बनाना चाहते हैं, तो घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं घर पर कैसे तैयार करें पनीर.

घर पर पनीर बनाने की विधि- (How To Make Paneer At Home)

घर पर पनीर बनाने के लिए आपको फुल क्रीम दूध की आवश्यकता होगी. सबसे पहले एक भारी तले वाले पैन में दूध को उबालना है. इसे अच्छे से खौला लें. फिर इसमें इसमें नींबू, दही या विनेगर का डालें. अगर आप नींबू डाल रहे हैं तो एक साथ ज्यादा नींबू का रस न डालें, धीरे-धीरे डालकर मिलाते रहें. जब दूध फट जाए तो आप इसे हल्का मिलाएं. जब पूरा दूध फट जाए तो आप गैस को बंद कर दें. आप दही या विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आप पनीर को मलमल या सूती के कपड़े में छान लें. इसके ऊपर आप ठंडे पानी को डालें. ऐसा करने से नींबू या सिरके की खटास भी निकल जाएगी. अब एक्स्ट्रा पानी को हल्के से दबा कर हटा दें. पूरे मॉइस्चर को नहीं हटाएं. पनीर को सेट करने के लिए कपड़े में लपेटकर 1-2 घंटे तक वजन रखकर दबा कर रख दें. फिर पनीर को टाइट और अच्छे शेप में लाने के लिए थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखें. अब इसे काट कर इस्तेमाल करें. तो बनकर तैयार हो गया न घर का हेल्दी पनीर.

