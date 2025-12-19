आज क्या बनाऊं: चीला खाने के हैं शौकीन तो एक बार ट्राई करें प्रोटीन से भरपूर पनीर चीला, तारीफ करते नहीं थकेंगे खाने वाले

Paneer Cheela Recipe Hindi: चीला को सबसे ज्यादा नाश्ते में खाया जाता है. अगर आप भी रेगुलर चीला खा-खाकर बोर हो गए हैं तो आप पनीर का चीला ट्राई कर सकते हैं. पनीर को प्रोटीन और पोषण से भरपूर माना जाता है, जो न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाने बल्कि सेहत में भी कमाल है. आपको बता दें कि पनीर में प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी, विटामिन बी12, सेलेनियम, जिंक जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार है. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं पनीर का स्वादिष्ट चीला.

कैसे बनाएं पनीर का चीला- (How To Make Paneer Cheela Recipe)

सामग्री-

बेसन

नमक

काली मिर्च

प्याज

पनीर

टमाटर

अजवाइन

हरी मिर्च

हरा धनिया

विधि-

एक बाउल में बेसन लें, इसमें, काली मिर्च, प्याज, कद्दूकस पनीर, टमाटर, हरी मिर्च, अजवाइन, और हरा धनिया डालें. अब इन सभी सामग्री को पानी की मदद से अच्छे से मिलाएं. अगर आपको बेसन का यह घोल गाढ़ा लगे तो आप इसमें पानी मिलाकर पतला कर सकते हैं. एक पैन लें और थोड़ा सा बेसन का बैटर लेकर पैन में फैलाएं. अब इस चीले को क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें. इस पर अब कद्दूकस किया हुआ पनीर, प्याज, काली मिर्च और हरा धनिया डालें. इसे फोल्ड करें और लाल चटनी के साथ सर्व करें.

पनीर खाने के फायदे- (Paneer Khane Ke Fayde)

1. पाचन-

पनीर में आइसोटीन और सोर्बिटोल तत्व होते हैं जो पेट संबंधी समस्याओं से निजात दिलाने में मदद कर सकते हैं.

2. हड्डियों-

पनीर में कैल्शियम और फॉस्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं.

3. मोटापा-

पनीर में लीनेलाइक एसिड की मात्रा काफी पाई जाती है, जो शरीर में फैट बर्निंग प्रक्रिया को तेज करने में मदद कर सकता है.

4. स्किन-

पनीर में विटामिन ए, सेलेनियम, विटामिन ई और एंटी-ऑक्सीडेंट्स के गुण पाए जाते हैं, जो स्किन को हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं.

