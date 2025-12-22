पनीर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? 99% लोग नहीं जानते

Paneer Name In English: पनीर को प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है. इसे वेजिटेरियन से लेकर नॉन-वेजिटेरियन तक खाना पसंद करते हैं. क्योंकि पनीर से कई तरह की स्वादिष्ट रेसिपीज बनाई जा सकती है. इतना ही नहीं पनीर को स्वाद के साथ सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है. क्योंकि इसमें प्रोटीन, विटामिन्स, विटामिन B12, फास्फोरस और सेलेनियम जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पनीर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं. जी हां आपने सही सुना. तो चलिए जानते हैं पनीर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं.

पनीर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं- (What Paneer Name In English)

पनीर को सभी चाव से खाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो पनीर का अंग्रेजी नाम जानते हैं. आपको बता दें कि ​पनीर को अंग्रेजी में Cottage Cheese कहा जाता है.

पनीर खाने के फायदे- (Paneer Khane Ke Fayde)

1. हड्डियों-

पनीर को प्रोटीन के साथ-साथ कैल्शियम का भी अच्छा सोर्स माना जाता है. कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाने और कमजोर हड्डियों से बचाने में मददगार है.

2. वजन घटाने-

पनीर खाने से लंबे समय तक भूख नहीं लगती, जिससे वजन को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती हैं. अगर आप अपने बढ़े हुए वजन से परेशान हैं और वजन को कम करना चाहते हैं तो पनीर को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

3. पाचन-

पनीर में लैक्टोज की मात्रा कम होती है, इसमें मौजूद गुण पाचन को बेहतर रखने में मददगार हैं. पाचन संबंधी समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप पनीर को खा सकते हैं.

4. कमजोरी-

अगर आप शरीर में कमजोरी महसूस करते हैं, तो पनीर को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

कैसे करें पनीर को डाइट में शामिल- (How To Consume Paneer)

1. पनीर टिक्का-

दही और मसालों में मैरीनेट करके ग्रिल करें, ये कम तेल में बनता है और प्रोटीन का अच्छा सोर्स है.

2. पनीर भुर्जी-

प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च के साथ हल्का भूनकर रोटी या पराठे के साथ खाएं.

3. पनीर सलाद-

उबले या हल्के रोस्ट पनीर क्यूब्स को खीरा, टमाटर, और नींबू के रस के साथ मिलाकर खाएं.

