बारिश में चाय के साथ बेसन पकौड़ा नहीं, ट्राई करें दाल के टेस्टी और कुरकुरे अप्पे, नोट करें रेसिपी

Low Oil Snack: जब भी बारिश आती है, सबसे पहला ख्याल गर्मा-गरम चाय के साथ स्वादिष्ट पकौड़े का आता है. चाय और पकौड़े का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है. मगर आप तेल को कम रखना चाहते हैं, तो दाल के अप्पे आपके लिए बेस्ट हैं. यानि स्वाद के साथ सेहतमंद भी. हाई प्रोटीन दाल अप्पे, जो बाहर से कुरकुरे और अंदर से नरम हैं, और जिनमें नाममात्र का तेल इस्तेमाल हुआ है. स्मोकी, मसालेदार भुने टमाटर की चटनी के साथ, यह कॉम्बिनेशन स्वाद का धमाका है! यह बिना किसी गिल्ट के लिया जाने वाला परफेक्ट स्नैक, जिसे आप बारिश में चाय के साथ पेयर कर सकते हैं. इतना ही नहीं ये ब्रेकफास्ट या टिफिन बॉक्स ट्रीट है जो आपको घंटों तक पेट भरा और ऊर्जावान रखेगा. दाल अप्पे रेसिपी को meghnasfoodmagic ने अपने इंस्ट्राग्राम पर शेयर किया है. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं दाल के स्वादिष्ट अप्पे.

कैसे बनाएं स्वादिष्ट अप्पे- (How To Make Dal Appe Recipe)

अप्पे बनाने के लिए -

ब्लेंडर जार में 1/2 कप भीगी हुई मसूर दाल और 1/2 कप भीगी हुई चना दाल लें. इनमें से 1-1 बड़ा चम्मच दाल अलग रख लें और बाकी बची दाल को ब्लेंडर जार में डालें. नमक और 3 बड़े चम्मच पानी डालकर दरदरा पीस लें. मिश्रण को एक कटोरे में निकाल लें. इसमें अलग रखी हुई दोनों दालें साबुत डाल दें. फिर 1.5 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी और 1/2 छोटा चम्मच हींग पाउडर डालें. एक मध्यम आकार का कद्दूकस किया हुआ कच्चा आलू, अदरक का एक छोटा टुकड़ा, 2 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां, एक छोटा बारीक कटा हुआ प्याज, शिमला मिर्च का एक छोटा टुकड़ा और थोड़ा सा ताजा हरा धनिया डालें. बांधने के लिए 1/4 कप चावल का आटा डालें (आवश्यकतानुसार और डालें). फिर एक स्पेशल मसाला डालें. इसके लिए 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटा चम्मच जीरा, 6-7 साबुत काली मिर्च और 3 सूखी लाल मिर्च को सूखा भून लें. ठंडा होने पर इसे दरदरा कूट लें और दाल के मिश्रण में मिला दें. सभी सामग्री को अच्छी तरह मिला लें, बैटर पतला नहीं होना चाहिए, बल्कि और सूखा भी नहीं होना चाहिए. अप्पे बनाने से ठीक पहले 1 छोटा चम्मच इनो (फल नमक) डालें. अप्पे के पैन में तेल डालें और प्रत्येक सांचे में तैयार बैटर भरें. मध्यम आंच पर अप्पे को दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक पकाएं.

दाल को जल्दी भिगोने के लिए क्या करें- (What to do to soak lentils quickly)

दाल को जल्दी भिगोने के लिए उसे गर्म पानी में डालें और 20-30 मिनट तक रखें. गुनगुने पानी और थोड़े से बेकिंग सोडा का प्रयोग करने से भी दाल जल्दी नरम होती है

