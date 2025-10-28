विज्ञापन
Air Fryer Chiwda Recipe: एयर फ्रायर में कई तरह की डिश बन सकती हैं वो भी नाम मात्र तेल में. तो चलिए जानते हैं एयर फ्रायर में टेस्टी और हेल्दी चिवड़ा बनाने की रेसिपी.

एयर फ्रायर रेसिपी: Air Fryer में सिर्फ 1 चम्मच तेल से बनाएं कुरकुरा चिवड़ा, 10 मिनट में तैयार हेल्दी स्नैक
AirFryer Recipe: एयर फ्रायर में बनाएं टेस्टी चिवडा.

Chiwda in Air Fryer Recipe: आज के समय में हमारे किचन में अलग-अलग तरह के होम अप्लायंसेज आ गए हैं, जिन्होंने हमारे काम को आसान बना दिया है. इसके साथ ही जो लोग खाने के शौकीन हैं लेकिन अपनी फिटनेस के लिए भी काफी सजग रहते हैं उनके लिए किचन में आ गया है एयर फ्रायर. जिसमें आप कम तेल की मदद से कई तरह के अपने पसंदीदा पकवान बना सकते हैं. वो भी कम तेल और कम समय में. तो आज हम आपको बताएंगे एयर फ्रायर में चिवड़ा तैयार कैस करेंगे इस रेसिपी के बारे में. ये बेहद आसान है और खाने में टेस्टी भी है. 

एयर फ्रायर में चिवड़ा कैसे बनाएं (How to make Chiwda in Air Fryer)

Photo Credit: Social Media

सामग्री 

  • मूंगफली दाना
  • चिवड़ा
  • एक चम्मच तेल
  • हल्दी चुटकी भर
  • नमक
  • करी पत्ता
  • लाल मिर्च पाउडर

रेसिपी

एयर फ्रायर का बॉक्स लीजिए. उसकी जाली को निकाल दें और उसमें पहले चिवड़ा, उसके ऊपर मूंगफली दाना, हल्दी, नमक, करी पत्ता, लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच तेल डालकर उसके ऊपर जाली लगाएं और एयर फ्रायर को 180 डिग्री सेल्सियस पर 5 मिनट के लिए सेट कर दें. बीच-बीच में इसको चेक करते रहें. अगर चिवड़ा सही से करारा नहीं हुआ है तो इसको कुछ देर के लिए दोबारा लगा दें. आपका टेस्टी चिवड़ा बनकर तैयार है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

