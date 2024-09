स्विगी की लेट नाइट स्नैकिंग पर ये पोस्ट आपको पुरानी यादों में वापस ले जाएगी

फूड डिलीवरी की दिग्गज कंपनी Swiggy क्लासिक फूड हैक्स पर एक पुराने ट्विस्ट के साथ वायरल हो रहा है. कुछ साल पहले देर रात के खाने की डिलीवरी का कोई ऑप्शन नहीं था, तब हम अपने किचन में 2 बजे अनोखे फूड कॉम्बिनेशन बनाते थे. ये एक्सपेरीमेंटल डिशेज स्वादिष्ट भी लगती थीं. उन स्वादिष्ट ट्रीट में से एक को वापस लाते हुए, Swiggy ने पनीर के साथ नमकीन क्रैकर्स की एक फोटो पोस्ट की. पनीर को सिर्फ क्रैकर्स के साथ नहीं जोड़ा गया था, इसे दो क्रैकर बिस्कुट के बीच में रखा गया था. और इसे अगले लेवल पर ले जाने के लिए, Swiggy ने ऊपर से टोमैटो केचप की एक डोलप डाली, जिससे स्नैक जिम जैम बिस्कुट जैसा दिखने लगा. Swiggy ने इस क्रैकर-पनीर कॉम्बो को अपने X (पूर्व में Twitter) पेज पर पोस्ट किया, जिसमें छह पूरी तरह से तैयार ट्रीट की एक प्लेट दिखाई गई

my red flag is saying “aaj dinner nahi karna mummy” and then having this at 2 am pic.twitter.com/lbe0I4rRXu