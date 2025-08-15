विज्ञापन
Oats Tikki Recipe: अगर आप भी टिक्की खाने के शौकीन हैं तो एक बार जरूर ट्राई करें स्वाद और सेहत से भरपूर ओट्स टिक्की.

आज क्या बनाऊं: स्वाद और सेहत का परफेक्ट ट्विस्ट है इस चीज से बनी टिक्की, नोट करें आसान रेसिपी
Oats Tikki Recipe: ओट्स टिक्की कैसे बनाएं.

Oats Tikki Recipe In Hindi: स्नैक्स में ऐसा क्या बनाएं जो स्वाद के साथ सेहतमंद भी हो अक्सर इस बात को लेकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं. अगर आपका भी सवाल यही है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि हम आपको एक ऐसी रेसिपी के बारे में बता रहे हैं जिसे आसानी से घर पर झटपट तैयार कर सकते हैं. सबसे अच्छी बात ये कि इसे छोटे से लेकर बड़े तक खाना पसंद करते हैं. जिस रेसिपी की हम बात कर रहे हैं वो ओट्स टिक्की है. ओट्स का सेवन सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है. क्योंकि इसमें मैंगनीज, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, फोलेट, विटामिन बी 6 और थायमिन जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

कैसे बनाएं ओट्स टिक्की रेसिपी- (How To Make Oats Tikki Recipe At Home)

सामग्री-

डेढ़ कप पिसा हुआ ओट्स
1/2 कप पनीर
1/2 कप बीन्स
1/2 कप गाजर
1 टेबल स्पून हरी मिर्च, टुकड़ों में कटा हुआ
1 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर
1 टेबल स्पून धनिया पाउडर
1/2 टी स्पून काली मिर्च
स्वादानुसार नमक

विधि-

इस टिक्की को बनाने के लिए सबसे पहले ओट्स को पीस लें और इन दोनों को एक बाउल में पनीर, गाजर, बीन्स मटर, हरी मिर्च और सारे मसालों के साथ डालें. इन सभी को एक साथ मिलाकर एक स्थिरता जैसा आटा गूंथ लें. एक बार हो जाने के बाद इसे 10 मिनट के लिए आराम दें. इसके बाद तवे पर थोड़ा सा तेल गरम करें और ओट्स के घोल से छोटी टिक्की बनाकर पैन में तल लें. टिक्की के दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाने पर इन्हें निकाल कर सर्व करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

