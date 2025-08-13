Snacks with Tea: हर भारतीय घरों में चाय पी जाती है. यह भारत में पी जाने वाली सबसे आम और लोकप्रिय पेय है. आमतौर पर चाय के साथ स्नैक्स खाए जाते हैं और इसके लिए नमकीन स्नैक्स सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं. हालांकि चाय के फायदों और नुकसान के साथ साथ चाय के साथ नमकीन स्नैक्स खाने के भी फायदों और नुकसान को लेकर तरह तरह की बातें सामने आती रही हैं. हाल ही में इंस्टाग्राम पर thekuchbhishow के पोस्ट पर सुधीर आष्टा (Sudhir Ashta) ने इस बारे में बातें की हैं. आइए जानते हैं चाय पीने के फायदे (Chai Ke Fayde) और चाय के साथ स्नैक्स लेने (Chai Ke Sath Snacks Khana Chahiye Ya Nahi ) पर उनकी क्या राय है.

चाय के साथ स्नैक्स खाना चाहिए या नहीं | Should we eat snacks with it or not

सुधीर आष्टा कहते हैं अधिकतर लोग चाय के साथ नमकीन स्नैक्स खाना पसंद करते हैं लेकिन यह आदत चाय के फायदों पर असर कर सकती है. इससे कुछ तरह की हेल्थ समस्याएं होने का खतरा रहता है. चाय में मौजूद टैनिन और नमकीन में मौजूद नमक के साथ मिलने के कारण डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. इससे पेट दर्द, गैस, और अपच होने का खतरा बढ़ सकता है. इसके अलावा, कुछ नमकीन में मौजूद रिफाइंड कार्ब्स से भी पाचन में समस्या पैदा कर सकते हैं. बेहतर होगा कि चाय के साथ फल, सूखे मेवे, या बिना नमक वाले स्नैक्स का चुनाव करें

चाय से फायदे | Benefits of Tea

चाय पीने के फायदे और नुकसान पर अलग अलग राय सामने आती रहती है. हालांकि इसमें चाय के प्रकार और चाय कैसे और कब पी जा रही है, यह काफी महत्वपूर्ण होता है. मनीष आष्टा ने बताया कि केरल के चाय बागानों के गाइड चाय को संजीवनी बूटी बताते हैं. उनके अनुसार लक्ष्मण जी के लिए हनुमान जी जो संजीवनी बूटी लाए थे, वह चाय ही थी. वैसे चाय में एंटीऑक्सीडेंट होता है और इसमें कॉफ़ी की तुलना में कैफीन कम होता है. चाय एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, और बॉडी को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद कर सकती है. कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि चाय का सेवन दिल के दौरे और स्ट्रोक के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है. कुछ चाय, जैसे फैट बर्नर चाय, वेट कंट्रोल करने में भी मदद करती है. कुछ चाय इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने और इंफेक्शन से बचाने में मदद कर सकती हैं.