इन 5 लोगों को जरूर पीना चाहिए बकरी का दूध, बीमारियां रहेंगी कोसे दूर, फायदे जानकर आप भी Goat Milk पीने लगेंगे

Goat Milk Benefits: गाय और भैंस के दूध के बारे में तो आपने खूब सुना होगा, दोनों के अपने-अपने स्वास्थ्य लाभ होते हैं. इसको सेवन करना आपकी पसंद और आपकी हेल्थ कंडीशंस पर निर्भर करता है. लेकिन क्या आपने कभी गाय और भैंस के दूध के अलावा कोई और दूध पिया है. जी हां, हम बात कर रहे हैं बकरी के दूध की. बकरी का दूध सुनने में भले ही आम लगे, लेकिन अगर आप इसको सेहत के नजरिए से देखेंगे तो यह किसी किसी अमृत से कम नहीं है. जहां ज्यादातर लोग गाय या भैंस के दूध का सेवन करते हैं, वहीं आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा में बकरी के दूध को बेहद लाभकारी माना गया है. इसके पोषक तत्व और गुण इसे सुपरफूड में शामिल करते हैं. आइए जानते हैं बकरी का दूध पीने से होने वाले फायदे.

बकरी का दूध पीने के फायदे ( Goat Milk Health Benefits)

1. पाचन तंत्र को रखे दुरुस्त

बकरी का दूध लाइट होता है, इसलिए ये आसानी से पच जाता है. बकरी के दूध में मौजूद फैट ग्लोब्यूल्स छोटे साइज के होते हैं. इसमें मौजूद प्रोटीन भी किसी तरह की एलर्जी की वजह नहीं बनता है. इसलिए यह उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जिनको गाय और भैंस के दूध से एलर्जी की समस्या या फिर उनको पचाने में दिक्कत होती है.

2. इम्यून सिस्टम

बकरी के दूध का सेवन उन लोगों के लिए बेहद लाभदायी है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है. दरअसल, बकरी के दूध में सेलेनियम और जिंक जैसे मिनरल्स मौजूद होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं. रोजाना इसका सेवन करने से शरीर वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार होता है.

3. मजबूत हड्डियां

बकरी के दूध में कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम जैसे तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं. यह बच्चों की हड्डियों की ग्रोथ में मदद करता है, साथ ही बुजुर्गों को ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं से बचा सकता है.

4. ग्लोइंग और हेल्दी स्किन

बकरी के दूध में लैक्टिक एसिड और विटामिन ए होता है, जो स्किन को हाइड्रेटेड रखने और डेड स्किन हटाने में मदद करता है. यही कारण है कि आजकल कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी बकरी के दूध का इस्तेमाल किया जा रहा है.

5. हेल्दी हार्ट

बकरी का दूध शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बैलेंस करने में मदद करता है. इसमें पाए जाने वाले फैटी एसिड्स दिल की सेहत को बनाए रखने और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं. जो हार्ट से जुड़ी बीमारियों के खतरे को कम करने में मदद कर सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)