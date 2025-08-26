क्या आपको पता है काजू, बादाम से कही ज्यादा पॉवरफुल है ये छोटा सा मेवा, फायदे जानकर आज से ही खाने लगेंगे आप

Benefits Of Chironji: हलवे से लेकर खीर और कई तरह की मिठाइयों में ड्राई फ्रूट चिरौंजी का इस्तेमाल होता है. यह छोटी सी चिरौंजी न केवल चीजों के स्वाद को बढ़ाती है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है. चिरौंजी में विटामिन बी1, बी2 और विटामिन सी की अच्छी मात्रा पाई जाती है, साथ ही इसमें आयरन और फास्फोरस भी मौजूद होता है. आपको जानर हैरानी होगी की केवल चिरौंजी ही नहीं, बल्कि इसके पौधे के बीज, पत्तियां, जड़ और तना भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं. तो चलिए जानते हैं कि चिरौंजी खाने के क्या-क्या फायदे हैं और इसे आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं.

सेहत के लिहाज़ से कैसे फायदेमंद है चिरौंजी (How is chironji beneficial in terms of health?)

डायरिया को दूर करें

चिरौंजी के पाउडर का इस्तेमाल करने से पेट संबंधी समस्याएं दूर होने में मदद मिल सकती है. ये पेट में सूजन, ब्लोटिंग और पेट दर्द में ही बहुत फायदा करती है, क्योंकि इसमें फाइबर पाया जाता है जो कब्ज को दूर करने में मदद करता है. साथ ही इसमें मौजूद एंटासिड प्रॉपर्टी पेट में एसिड बनने से रोकती है.

इम्यून सिस्टम बढ़ाए

चिरौंजी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है. इस छोटी सी चिरौंजी हमारे शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करती है. इतना ही नहीं इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है, जो सर्दी, जुकाम, गले में खराश जैसी समस्याओं से हमें बचाती है. इसके लिए आप चिरौंजी और दूध का सेवन कर सकते हैं.

स्किन संबंधित समस्याओं को दूर करें

चिरौंजी में ब्यूटी बेनिफिट्स भी पाए जाते हैं. जी हां, अगर चिरौंजी को कच्चे दूध में भिगो कर इसका पेस्ट चेहरे पर लगाया जाए तो इससे चेहरे की झुर्रियां, झाइयां और काले धब्बे की समस्या दूर हो जाती है. इसके अलावा चिरौंजी पाउडर में शहद मिलाकर भी इसे चेहरे और गर्दन पर लगा सकते हैं.

खून को साफ करें

चिरौंजी अपने डिटॉक्सिफाइंग एजेंट के कारण भी एक सुपर फूड माना जाता है. दरअसल, यह शरीर में मौजूद टॉक्सिन पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है और हमारे खून को साफ करता है.

वेट लॉस में मददगार

जैसा कि हमने बताया कि चिरौंजी में फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है. आप रोस्ट करके ऐसे ही या दूध में चिरौंजी का पाउडर मिलाकर इसका सेवन करते हैं तो लंबे समय तक पेट भरा हुआ रहता है और बार-बार भूख ना लगने से वेट लॉस में मदद मिलती है.

