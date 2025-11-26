दूध से ज्यादा ताकतवर हैं ये 5 देसी ड्रिंक्स, दादी-नानी बताती थीं, अब साइंस ने भी माना

Indian Drinks That Are More Powerful Than Milk: भारत में दादी-नानी की रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं थी, यह एक ऐसी हर्बल लैब थी जहां बिना डॉक्टर, बिना महंगी दवाइयों के सेहत का खजाना तैयार होता था. आज हम मॉडर्न सप्लीमेंट्स, प्रोटीन शेक्स और एनर्जी ड्रिंक्स के पीछे भागते हैं, जबकि हमारे ही घरों में ऐसी देसी ड्रिंक्स मौजूद हैं जिनकी ताकत दूध से भी ज्यादा मानी जाती है. दिलचस्प बात ये है कि पहले इन पर सिर्फ घरेलू विश्वास था, लेकिन अब साइंस भी इनके फायदों को मान चुकी है. ये ड्रिंक्स न सिर्फ बॉडी को एनर्जी देती हैं, बल्कि पाचन, इम्यूनिटी, दिमागी सेहत और मसल्स की मजबूती तक का ख्याल रखती हैं. आइए जानते हैं ऐसे ही 5 देसी ड्रिंक्स के बारे में जिन्हें हमारे बुजुर्ग रोज पीते थे और आज विज्ञान भी उन्हें सुपरफूड ड्रिंक का दर्जा देने लगा है.

पीने के लिए 5 सबसे ताकतवर ड्रिंक्स | 5 Most Powerful Drinks to Drink

1. छाछ (Buttermilk)

दादी हमेशा कहती थीं, छाछ पीओ, पेट कभी खराब नहीं होगा. छाछ में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो आंतों को मजबूत बनाते हैं. दूध की तुलना में यह हल्की होती है और शरीर तुरंत इसे पचा लेता है. गर्मियों में यह शरीर को ठंडक देती है, गैस, एसिडिटी और कब्ज को दूर रखती है. विज्ञान मानता है कि छाछ हमारे डाइजेशन सिस्टम को दवा से ज्यादा तेज ठीक कर सकती है.

ये भी पढ़ें: भारत के 5 छुपे हुए सुपरफूड जिन्हें गांव वाले रोज खाते हैं, शहर वाले सिर्फ Google पर फायदे खोजते हैं!

2. सत्तू ड्रिंक (Sattu Drink)

कभी गांव में लोग जिम नहीं जाते थे, फिर भी शरीर लोहे जैसा मजबूत होता था. इसका राज था सत्तू. चने का बना सत्तू प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और फाइबर का खजाना है. यह शरीर को लंबे समय तक एनर्जी देता है और गर्मी में लू से बचाता है. कई न्यूट्रिशनिस्ट अब इसे भारत का नेचुरल प्रोटीन ड्रिंक मानते हैं.

3. गन्ने का रस (Sugarcane juice)

गन्ने का रस सिर्फ मीठा नहीं, बल्कि मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स का पावर पैक है. यह लिवर की सफाई करता है, खून बढ़ाता है और थकान तुरंत दूर करता है. एनर्जी ड्रिंक्स में केमिकल होते हैं, जबकि गन्ने का रस शरीर को बिना साइड इफेक्ट एनर्जी देता है.

4. बेल का शरबत (Bael Sharbat)

बेल फल का शरबत दादी-नानी का खास हथियार होता था. इसमें इतनी ताकत है कि यह दस्त, पेट दर्द, गर्मी की जलन और डिहाइड्रेशन को मिनटों में शांत कर देता है. दूध के मुकाबले यह पेट पर हल्का और पोषक तत्वों से भरपूर होता है.

ये भी पढ़ें: बेकार समझ कर नहीं खाते हैं बासी रोटी? वजन बढ़ाने ही नहीं इन 4 लोगों के लिए भी है बेहद फायदेमंद

5. हल्दी वाला दूध नहीं, हल्दी पानी असली हीलर (Turmeric water)

लोग हल्दी दूध तो जानते हैं, पर हल्दी पानी कमाल करता है. यह बॉडी को डिटॉक्स करता है, जोड़ों के दर्द को कम करता है और इम्यूनिटी को तेज करता है. वैज्ञानिक शोध कहते हैं कि हल्दी में मौजूद कर्क्यूमिन शरीर में सूजन को रोकने में बेहद प्रभावी है.

दूध जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं. लेकिन, भारत की ये 5 देसी ड्रिंक्स शरीर को भीतर से मजबूत करती हैं. दादी-नानी ने जो ज्ञान दिया था, उसे आज विज्ञान भी सलाम करता है.

Watch Video: ब्रेन ट्यूमर के शुरुआती लक्षण, कारण और इलाज | Brain Tumor In Hindi

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)