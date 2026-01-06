बिना हीटर भी रहेगा घर गरम! सर्दियों में अपनाएं ये 5 स्मार्ट ट्रिक, बिजली की खपत होगी कम, बचेंगे बिल के पैसे

How To Keep House Warm Naturally: सर्दियों का मौसम आते ही सबसे बड़ी परेशानी होती है. घर को गर्म कैसे रखा जाए. ठंडी हवा, फर्श की ठंडक और दीवारों से आती ठिठुरन घर के अंदर भी कंपकंपी छुड़ा देती है. ऐसे में लोग हीटर, ब्लोअर या रूम हीटर का सहारा लेते हैं. लेकिन, हर किसी के लिए हीटर चलाना आसान नहीं होता. ज्यादा बिजली खर्च, सूखी हवा, सिरदर्द और बच्चों-बुजुर्गों पर असर ये सब हीटर के बड़े नुकसान हैं. अच्छी बात यह है कि घर को गर्म रखने के लिए सिर्फ हीटर ही एकमात्र रास्ता नहीं है.

थोड़ी समझदारी और कुछ देसी-स्मार्ट तरीकों से आप बिना किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस के भी अपने घर को काफी हद तक गर्म और आरामदायक बना सकते हैं. खास बात यह है कि ये तरीके जेब पर हल्के, सेहत के लिए बेहतर और लंबे समय तक कारगर होते हैं.

अगर आप भी सर्दियों में ठंड से परेशान रहते हैं और हीटर के बिना घर को गर्म रखना चाहते हैं, तो ये 5 स्मार्ट ट्रिक्स आपके बहुत काम आएंगी.

बिना हीटर घर को गर्म रखने के तरीके | Ways to Keep Your House Warm Without a Heater

1. धूप को घर के अंदर आने दें, यही सबसे बड़ा हीटर है

सर्दियों में धूप किसी वरदान से कम नहीं होती. सुबह और दोपहर की धूप में प्राकृतिक गर्माहट होती है, जो कमरे को बिना किसी खर्च के गर्म कर सकती है.

क्या करें?

दिन में खिड़कियों और पर्दों को खोल दें.

जिन कमरों में सबसे ज्यादा धूप आती है, वहां ज्यादा समय बिताएं.

शाम होते ही पर्दे दोबारा बंद कर दें, ताकि गर्मी बाहर न जाए.

धूप से न सिर्फ घर गर्म होता है, बल्कि बैक्टीरिया भी कम होते हैं और मूड भी बेहतर रहता है.

2. मोटे पर्दे और दरवाजों की सीलिंग करें

घर में ठंड का सबसे बड़ा कारण होता है, खिड़की और दरवाजों से आने वाली ठंडी हवा. अगर इसे रोक दिया जाए, तो घर का तापमान अपने आप बेहतर हो जाता है.

कैसे मदद मिलेगी?

मोटे कपड़े या थर्मल पर्दे लगाएं.

दरवाजों के नीचे पुराने तौलिये या डोर-ड्राफ्ट स्टॉपर रखें.

खिड़कियों के किनारों पर कपड़ा या रबर स्ट्रिप लगाएं.

इससे बाहर की ठंड अंदर नहीं आएगी और अंदर की गर्मी बाहर नहीं जाएगी.

3. फर्श को ढकें, ठंड आधी खत्म

सर्दियों में सबसे ज्यादा ठंड फर्श से आती है, खासकर टाइल्स और मार्बल वाले घरों में. अगर फर्श को सही तरीके से ढक दिया जाए, तो कमरे की ठंड काफी कम हो जाती है.

क्या इस्तेमाल करें?

मोटे कालीन या दरी.

बेड के पास रग या कारपेट.

बच्चों के खेलने वाली जगह पर फोम मैट.

इससे पैरों को ठंड नहीं लगेगी और पूरे कमरे में गर्माहट महसूस होगी.

4. कमरे को छोटा और सलीके से इस्तेमाल करें

पूरे घर को गर्म रखने की बजाय उस जगह को गर्म रखें, जहां आप ज्यादा समय बिताते हैं. बड़ा और खाली कमरा ज्यादा ठंडा लगता है.

स्मार्ट तरीका क्या है?

रात में एक ही कमरे में परिवार के लोग रहें.

बेकार पड़े कमरों के दरवाजे बंद रखें.

परदे और फर्नीचर से कमरे को भरा हुआ रखें.

छोटा और भरा हुआ कमरा जल्दी गर्म होता है और गर्मी ज्यादा देर तक बनी रहती है.

5. कपड़े और बिस्तर से बनाएं गर्म माहौल

घर का तापमान सिर्फ दीवारों से नहीं, बल्कि आपके इस्तेमाल की चीजों से भी जुड़ा होता है.

इन बातों का ध्यान रखें:

मोटे कंबल, रजाई और बेडशीट इस्तेमाल करें.

सोफे पर मोटे कवर या शॉल डालें.

कॉटन की जगह ऊनी या फ्लीस कपड़े घर में पहनें.

जब शरीर गर्म रहता है, तो घर अपने आप ज्यादा आरामदायक लगता है.

गर्म चीजें अपनाएं:

दिन में 2-3 बार गुनगुना पानी पिएं.

सूप, हल्दी वाला दूध या अदरक की चाय लें.

हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करें.

घर को गर्म रखने के लिए हीटर जरूरी नहीं है, जरूरी है स्मार्ट सोच. धूप का सही इस्तेमाल, ठंडी हवा को रोकना, फर्श और खिड़कियों को ढकना और अपने रहने के तरीके में थोड़ा बदलाव, ये सब मिलकर बिना बिजली खर्च किए आपके घर को गर्म और आरामदायक बना सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)