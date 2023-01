Healthy Diet: चाय के साथ नहीं खानी चाहिए ये 5 चीजें, बिगड़ जाता है पाचन और बीमार होने का भी खतरा

बेहतर पाचन स्वास्थ्य के लिए अपनी चाय को इन फूड्स के साथ पेयर करने से बचें.

खास बातें मसाला चाय सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली इंडियन ड्रिंक्स में से एक है.

आमतौर पर कुछ स्नैक्स का चाय के साथ आनंद लिया जाता है.

यहां 5 फूड्स हैं जिन्हें आपको चाय के साथ खाने से बचना चाहिए.

Foods Should Not Be Eaten With Tea: हम चाय के गर्म कप के बिना अपनी सुबह की शुरुआत करने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं. चाहे कोई भी समय हो चाय एक ऐसी ड्रिंक है जिसका स्वाद हम कभी भी किसी भी दिन ले सकते हैं और निश्चित रूप से जब चाय हो तो चाय के साथ स्नैक्स भी होना चाहिए! पकौड़े से लेकर समोसे तक बहुत सारे लाजवाब इंडियन स्नैक्स हैं जो चाय के साथ अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे फूड्स हैं जिनका सेवन हमें अपनी चाय के साथ नहीं करना चाहिए. ट्रेडिशनल मेडिसिन और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के अनुसार पाचन संबंधी समस्याओं के लिए इन्हें कभी भी चाय के साथ सेवन नहीं करना चाहिए.

5 फूड्स जिन्हें चाय के साथ खाने से बचना चाहिए | 5 Foods To Avoid Eating With Tea