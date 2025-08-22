सुबह सबसे पहले आपको क्या खाना चाहिए? न्यूट्रिशनिस्ट Saanchi Shetty ने बताया क्या खाकर करें मॉर्निंग शुरू

Morning Diet: दिन का सबसे जरूरी मील होता है सुबह का नाश्ता. अगर सुबह की शुरुआत सही चीजों को खा पीकर की जाए तो शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, पेट खराब नहीं होता, नींद नहीं आती और ना ही कमजोरी महत्वपूर्ण होती है. ऐसे में सुबह का नाश्ता सही होना बेहद जरूरी होता है. न्यूट्रिशनिस्ट सांची शेट्टी का भी यही कहना है. सांची ने बताया कि रातभर जब व्यक्ति कुछ नहीं खाता है तो अगली सुबह शरीर पोषक तत्वों को बेहतर तरह से सोख पाता है. इसीलिए ऐसी चीजें खाकर दिन की शुरुआत करनी चाहिए जिनसे शरीर को हीलिंग गुण मिलें, एनर्जी मिले और जो शरीर के सिस्टम को सपोर्ट करती हों. यहां जानिए न्यूट्रिशनिस्ट (Nutritionist) के अनुसार क्या खा-पीकर दिन शुरू किया जाए तो सेहत दुरुस्त रहती है.
सुबह खाली पेट क्या खाना चाहिए | Best Foods To Eat Empty Stomach In The Morningएक चम्मच घी
शरीर स्ट्रेस, इंफ्लेमेशन और ब्लोटिंग जैसी दिक्कतों से दोचार होता रहता है. ऐसे में औषधीय गुणों से भरपूर चीजों से दिन की शुरुआत की जा सकती है. न्यूट्रिशनिस्ट सांची शेट्टी खुद अपनी सुबह एक चम्मच घी (Ghee) खाकर करती हैं. घी हार्मोंस को बैलेंस करने में मदद करता है, इससे गट हेल्थ को फायदा मिलता है ब्लड शुगर मैनेज होती है, क्रेविंग्स दूर रहती हैं और शरीर में दिनभर एनर्जी बनी रहती है. अगर घी का सेवन नहीं करना चाहते तो आप नारियल का तेल या फिर कुछ सूखे मेवे या बीज खाकर भी अपना दिन शुरू कर सकते हैं.हल्दी-अदरक के शॉट्स
हल्दी-अदरक के शॉट्स (Turmeric Ginger Shots) शरीर को बड़ा फायदा देते हैं. हल्दी में मौजूद एक्टिव कंपाउंड करक्यूमिन शरीर की इंफ्लेमेशन को कम करता है, ब्लोटिंग, थकान और रुके हुए मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है. अदरक पाचन को बेहतर करने में असरदार होता है, इससे पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, शरीर डिटॉक्स होता है और पाचन के साथ-साथ हार्मोनल बैलेंस में मदद मिलती है. इन दोनों चीजों का साथ सेवन करने पर ये गट फ्रेंडली फूड की तरह असर दिखाते हैं.प्रोटीन और फाइबर से भरपूर फूड्स
अब बारी आती है सुबह के नाश्ते (Morning Breakfast) की. नाश्ते में ऐसे फूड्स शामिल करने जरूरी हैं जिनसे शरीर को फाइबर और प्रोटीन की अच्छी मात्रा मिले. न्यूट्रिशनिस्ट का कहना है कि हल्के से सोटे की गई सब्जियां जैसे गाजर, शिमला मिर्च, मशरूम, पालक और टमाटर को अंडे, पनीर या टोफू के साथ खाया जा सकता है. इससे गट के गुड बैक्टीरिया को फायदा मिलता है. मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने, एनर्जी स्टोर करने, डोपामिन और सेरोटोनिन को बढ़ाने के साथ ही मोमोरी, इमोशनल बैलेंस और फोकस बूस्ट करने में इस नाश्ते के फायदे नजर आते हैं.ये स्नैक्स भी खाए जा सकते हैं
सुबह के समय मौसमी फल, सूखे मेवे या बीज भी खाए जा सकते हैं. इनसे शरीर को ऊर्जा, विटामिन, एंटी-ऑक्सीडेंट्स और हेल्दी फैट्स के साथ ही खनिज भी मिलते हैं जिनसे शरीर एनर्जेटिक रहता है.
