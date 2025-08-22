किस दाल को कितने समय तक भिगोकर रखना चाहिए? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया सही समय, नहीं होगी पेट फूलने की दिक्कत 

Healthy Diet: दाल संतुलित आहार का अहम हिस्सा होती है. अगर खानपान में दाल (Pulses) शामिल ना की जाए तो इससे सेहत एक नहीं बल्कि कई तरह से प्रभावित होती है. लेकिन, दाल को तुंरत ही पकाकर नहीं खाया जाता है बल्कि इसे भिगोकर रखने के बाद खाने की सलाह दी जाती है. ऐसा इसलिए क्योंकि दाल भिगोकर (Soaked Pulses) रखने के बाद खाई जाए तो इसमें मौजूद पौषक तत्व बढ़ जाते हैं. इससे न्यूट्रिएंट्स का एब्जोर्प्शन शरीर में बेहतर तरह से होता है, शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्व हटते हैं और पेट दाल को बेहतर तरह से पचा पाता है. ऐसे में न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वे बता रही हैं कि किस दाल को कितनी देर भिगोकर रखने के बाद खाया जाना चाहिए. आप भी जानिए दाल भिगोने की सही समयावधि के बारे में.

दाल कितनी देर भिगोकर रखनी चाहिए | How Long Should Pulses Be Soaked

बिना छिलके वाली दाल - जो दालें बिना छिलके की होती हैं जैसे लाल मसूर, मूंग दाल और अरहर की दाल, इन्हें कम से कम 30 मिनट यानी आधा घंटा भिगोकर रखना चाहिए. मगर टूटी हुई दालों को जिनमें छिलका है उन्हें कम से कम 2 से 4 घंटे भिगोकर रखना चाहिए. इससे दालों का फाइबर मुलायम हो जाता है.

टूटी चना दाल - यह एक सख्त दाल होती है इसीलिए इसे कम से कम 2 से 4 घंटे तक भिगोकर रखना चाहिए और उसके बाद ही पकाकर खाना चाहिए.

साबुत दालें - साबुत दालों के ऊपर छिलका होता है इसीलिए इन्हें लंबे समय तक भिगोकर रखना जरूरी है. इन दालों को कम से कम 6 से 8 घंटों तक भीगने देना चाहिए.

राजमा, चना, छोले- इन लेग्यूम्स (Legumes) को रातभर भिगोकर रखना चाहिए. इन्हें एक तेजपत्ता, मोटी इलायची और एक लौंग के साथ उबालने के लिए रखना चाहिए. लेकिन, हर दाल के साथ हींग, अदरक और जीरे का तड़का जरूर लगाना चाहिए. इससे ब्लोटिंग (Bloating) कम होती है.