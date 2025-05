भिंडी के साथ भूलकर भी ना खाएं ये 4 चीजें, उठाने पड़ सकते हैं गंभीर परिणाम

These 4 Foods To Avoid With Ladyfinger: भिंडी का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाती है. छोटे से लेकर बड़े तक भिंडी खाना पसंद करते हैं. इसे कई तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं. क्योंकि इससे कई तरह की रेसिपीज बनाई जा सकती हैं. आपको बता दें कि भिंडी सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाने ही नहीं सेहत में भी कमाल है. इसमें विटामिन ए और सी, मैग्नीशियम, पोटैशियम और कैल्शियम जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भिंडी के साथ कुछ चीजों को नहीं खाना चाहिए. जी हां ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें आप भिंडी के साथ खाते हैं, तो शरीर को नुकसान पहुंच सकता है. तो चलिए जानते हैं आखिर भिंडी के साथ क्या नहीं खाना चाहिए.

भिंडी के साथ क्या नहीं खाना चाहिए- (Bhindi Ke Sath Kya Nahi Khaye)

1. दूध-

दूध और भिंडी को एक साथ खाने से बचना चाहिए क्योंकि, भिंडी में मौजूद ऑक्सलेट दूध के साथ मिलकर किडनी स्टोन का कारण बन सकता है.

2. दही-

दही खट्टा होता है और खट्टी चीजों को भिंडी के साथ नहीं खाना चाहिए. क्योंकि इससे भिंडी के पोषक तत्व प्रभावित हो सकते हैं.

3. करेला-

अगर आप करेला और भिंडी दोनों खाने के शौकीन हैं तो आज से ही ऐसा करना बंद कर दें. भिंडी और करेले को एक साथ खाने से बचना चाहिए क्योंकि, करेले की तासीर गर्म होती है, जबकि भिंडी की तासीर ठंडी होती है जिससे पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं.

4. आलू-

अगर आप भी भिंडी में आलू डालकर खाते हैं तो ऐसा करने से बचें. भिंडी में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जबकि आलू में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है. दोनों को एक साथ खाने से ब्लड शुगर असंतुलित हो सकता है और मोटापा भी बढ़ सकता है. इसलिए इनका साथ में सेवन करने से बचें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)