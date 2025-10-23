अगर आप कॉफी के दीवाने हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. वह सुबह की प्याली, जो आप रोज़ाना अपनी दिनचर्या का अहम हिस्सा मानते हैं, आपकी सेहत के लिए उतनी बुरी नहीं जितना आमतौर पर कहा जाता है. बस ज़रूरत है इसे सही तरीके से बनाने और पीने की. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोध बताते हैं कि कॉफी का एक ऐसा तरीका है जो इसके फायदे बढ़ाता है और नुकसानों को कम करता है.

हम में से कई लोगों के लिए दिन की शुरुआत बिना कॉफी के अधूरी लगती है. बावजूद इसके, कॉफी को अक्सर नकारात्मक नजरिए से देखा जाता है — लोग कहते हैं कि यह शरीर को पानी की कमी कर देती है, ब्लड प्रेशर बढ़ाती है और नींद पर बुरा असर डालती है. लेकिन सच यह है कि यदि इसे सीमित मात्रा में पीया जाए, तो कॉफी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद हो सकती है. यह दिमाग को चौकस रखती है, दिल और जिगर की सेहत को बेहतर बनाती है, टाइप-2 डायबिटीज़ और न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के खतरे को कम करती है, और मेटाबॉलिज्म को तेज करती है. इसके अलावा, कॉफी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से बचाते हैं.

फिर भी सावधानी जरूरी है: ध्यान रहे कि अधिक कैफीन का सेवन बेचैनी, घबराहट और नींद की परेशानी पैदा कर सकता है. इसलिए मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है.

हार्वर्ड की रिसर्च क्या कहती है, क्‍या है कॉफी पीने का सही तरीका?

हार्वर्ड की स्टडी के मुताबिक, कॉफी का सबसे सेहतमंद तरीका है फिल्टर कॉफी. जब कॉफी को फिल्टर के जरिए बनाया जाता है, तो यह अपने फायदेमंद तत्वों को बनाए रखती है और उन नुकसानदेह पदार्थों को कम कर देती है जो अस्वास्थ्यकर हो सकते हैं.

फिल्टर वाली कॉफी पीने के फायदे

बिना फिल्टर वाली कॉफी जैसे एस्प्रेसो, फ्रेंच प्रेस या तुर्किश कॉफी में कैफेस्टॉल और कहवेओल नाम के प्राकृतिक तेल होते हैं. ये तेल समय के साथ शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल (एलडीएल) को बढ़ा सकते हैं. पेपर फिल्टर इन तेलों को लगभग पूरी तरह हटा देता है, जिससे कॉफी का स्वाद और ऊर्जा तो बरकरार रहती है, लेकिन यह दिल के लिए ज्यादा सुरक्षित हो जाती है.

1 दिन में कॉफी कितनी पीनी चाहिए? | Ek Din mekinti Coffee pini chahiye

अध्ययन से पता चला है कि दिन में तीन से चार कप कॉफी पीना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बशर्ते इसमें ज्यादा चीनी या भारी क्रीम न डाली जाए. ये चीजें कॉफी के फायदों को जल्दी खत्म कर सकती हैं.

मुद्दे की बात

चाहे आप ड्रिप कॉफी पसंद करें, पोर-ओवर का तरीका अपनाएं या पर्कोलेटर का इस्तेमाल करें बस फिल्टर को जरूर शामिल करें. जब इसे संतुलित भोजन के साथ लिया जाए, तो कॉफी न केवल ऊर्जा देती है, बल्कि लंबे समय तक अच्छी सेहत का साथी भी बनती है.

तो अगली बार जब कॉफी बनाएं, तो फिल्टर का ध्यान रखें और अपने दिन की शुरुआत स्वस्थ तरीके से करें.

