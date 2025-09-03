विज्ञापन

जानें कैसे आपके Cholesterol को भी बदल सकती है Coffee

Coffee and Cholesterol: कॉफी सिर्फ सुबह की ऊर्जा का जरिया नहीं है. हाल ही की एक स्टडी में पाया गया है कि कॉफी के कुछ प्रकार आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को प्रभावित कर सकते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
जानें कैसे आपके Cholesterol को भी बदल सकती है Coffee
कॉफी पीते समय ध्यान दें: ये छोटे बदलाव आपके दिल की सेहत के लिए जरूरी हैं

Cholesterol diet tips: कॉफी सिर्फ मॉर्निंग ड्रिंक नहीं, बल्कि आपके कोलेस्ट्रॉल और हार्ट हेल्थ के लिए भी असरदार हो सकती है. सही प्रकार और सही मात्रा में कॉफी लेना, साथ में हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना, आपके दिल के लिए फायदेमंद है.

कॉफी और Cholesterol: क्या है कनेक्शन? | Coffee benefits for heart

कॉफी सिर्फ सुबह की ऊर्जा का जरिया नहीं है. हाल ही की एक स्टडी में पाया गया है कि कॉफी के कुछ प्रकार आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को प्रभावित कर सकते हैं. बहुत लोग सोचते हैं कि कॉफी सिर्फ नींद खुलने या मूड सही करने के लिए है, लेकिन सही तरीके से कॉफी पीना आपकी हार्ट हेल्थ और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में भी मदद कर सकता है.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Freepik

कॉफी और LDL, HDL का संतुलन | Cholesterol control naturally

LDL यानी bad cholesterol और HDL यानी good cholesterol हमारे दिल की सेहत के लिए महत्वपूर्ण हैं. Research में दिखा है कि फिल्टर कॉफी और मध्यम सेवन से HDL बढ़ता है. इसके अलावा LDL पर नियंत्रण रहता है, लेकिन अनफ़िल्टर्ड कॉफ़ी जैसे French press या boiled coffee, LDL को बढ़ा सकती है, इसलिए सही तरीका और मात्रा जरूरी है.

  • Lifestyle Tips: कॉफी के साथ स्वस्थ आदतें.
  • Moderation: रोजाना 2-3 कप से ज्यादा न लें.
  • Additions: ज्यादा sugar या cream से बचें. मसाले जैसे दालचीनी (cinnamon) डाल सकते हैं.
  • Timing: खाली पेट कॉफी से बचें, यह digestion और कोलेस्ट्रॉल पर असर कर सकता है.
Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Canva

Heart Health और Energy Boost

कॉफी में antioxidants होते हैं, जो heart health को बेहतर बनाते हैं और inflammation कम करते हैं. सही मात्रा में कॉफी लेने से metabolism और energy level भी बढ़ता है, जिससे आप active lifestyle maintain कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Coffee And Cholesterol, Cholesterol, Coffee Benefits For Heart, Cholesterol Control Naturally, Coffee Lifestyle Tips, Cholesterol In Hindi, Coffee, Heart Health Tips, Cholesterol Diet Tips
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com