सुबह की कॉफी को बनाएं सुपरड्रिंक, स्वाद के साथ मिलेगा डबल हेल्थ बूस्ट

Add Cocoa to Coffee: कॉफी में कोको मिलाने से यह सुपरड्रिंक बन जाती है. इससे एनर्जी, फोकस और हार्ट हेल्थ में सुधार के साथ स्किन भी लंबे समय तक जवान दिखती है.

कॉफी और कोको का अनोखा कॉम्बिनेशन, एनर्जी, फोकस और दिल की सेहत का राज़

Coffee with cocoa benefits: सुबह उठते ही कॉफी पीने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है. कोई दिन की शुरुआत फ्रेशफील करने के लिए करता है, तो कोई थकान मिटाने के लिए. कॉफी में मौजूद कैफीन आपके दिमाग को सक्रिय करता है और एनर्जी लेवल बढ़ाता है, लेकिन अगर आप इसमें एक चम्मच शुद्ध कोको पाउडर मिला लें, तो यह कॉफी और ज्यादा टेस्टी होने के साथ-साथ हेल्दी भी हो जाएगी.

क्यों है फायदेमंद ये ड्रिंक? (cocoa coffee recipe)

कॉफी और कोको दोनों में कैफीन व फ्लेवोनॉइड्स होते हैं. ये कंपाउंड्स मूड को बेहतर करते हैं, थकान मिटाते हैं और फोकस बढ़ाते हैं. हालांकि, ध्यान रखें कि ज्यादा मात्रा में कॉफी या कोको पाउडर का सेवन नुकसानदायक हो सकता है.

Photo Credit: Freepik

एंटी-एजिंग का सीक्रेट (best drink for heart health)

कोको में फ्लेवोनॉल्स नामक नेचुरल एंटीऑक्सिडेंट्स पाए जाते हैं। ये शरीर में ऑक्सिडेटिव तनाव और सूजन से लड़ते हैं. नतीजा यह होता है कि समय से पहले आने वाली झुर्रियां और बुढ़ापे के लक्षण कम दिखते हैं. इसके साथ ही यह स्किन को जवान बनाए रखने, इम्युनिटी मजबूत करने और मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करने में मदद करता है.

फोकस और याददाश्त के लिए बढ़िया (healthy coffee hacks)

कॉफी में मौजूद कैफीन जहां सेंट्रल नर्वस सिस्टम को तुरंत एक्टिव करता है, वहीं कोको में थियोब्रोमाइन पाया जाता है जो लंबे समय तक असर करता है. जब दोनों साथ मिलते हैं, तो आपका ब्रेन ज्यादा एक्टिव रहता है, मेमोरी शार्प होती है और काम या पढ़ाई पर फोकस करने की क्षमता बढ़ जाती है.

Photo Credit: Canva

दिल की सेहत के लिए वरदान (superdrink for morning energy)

कॉफी और कोको दोनों में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स हृदय को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं. खासतौर पर कोको में पाए जाने वाले फ्लेवोनॉइड्स नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ावा देते हैं. इससे ब्लड वेसल्स रिलैक्स होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और हार्ट पर पड़ने वाला बोझ कम हो जाता है.

सुबह की कॉफी में थोड़ा सा कोको पाउडर डालना स्वाद और सेहत दोनों के लिए फायदेमंद है. यह कॉम्बिनेशन न सिर्फ आपको एनर्जेटिक और फोकस्ड बनाता है, बल्कि दिल और स्किन के लिए भी बेहतरीन है. बस ध्यान रखें – मॉडरेशन ही हेल्थ का असली मंत्र है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

