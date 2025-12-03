विज्ञापन
Thand Se Bachne Ke Liye Kya Khayen: आज हम आपको अंदरूनी गर्माहट और बाहरी आराम देने वाले ऐसे अचूक फूड और तेज़ तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप मिनटों में ठंड से राहत पा सकते हैं.

ठंड लगने पर क्या खाना चाहिए? शरीर में ठंड लगे तो क्या करें? | ठंड से छुटकारा पाने का सबसे तेज़ तरीका

Thand Se Bachne Ke Liye Kya Khayen: ठंड के मौसम में या बुखार आने से पहले अचानक शरीर में ठंड लगे तो क्या करें? यह एक ऐसी असहज स्थिति है जो आपकी पूरी दिनचर्या को रोक देती है. हम सभी जल्द से जल्द जानना चाहते हैं कि ठंड से छुटकारा पाने का सबसे तेज़ तरीका क्या है? ताकि हम फिर से आरामदायक महसूस कर सकें. अचानक ठंड लगना सिर्फ मौसम की वजह से नहीं होता, बल्कि यह शरीर में पोषक तत्वों की कमी, खून के संचार (Blood Circulation) की कमी, या किसी अंदरूनी संक्रमण का भी संकेत हो सकता है. आज हम आपको अंदरूनी गर्माहट और बाहरी आराम देने वाले ऐसे अचूक और तेज़ तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप मिनटों में ठंड से राहत पा सकते हैं.

अंदर से गर्माहट देने वाले 5 घरेलू उपाय | ठंड लगने पर क्या खाना चाहिए | Thand se bachne ke liye kya khayen

अगर शरीर में ठंड लगे, तो अंदरूनी गर्मी पैदा करने के लिए इन 5 नुस्खों को तुरंत अपनाएं:

1. अदरक और शहद की चाय : अदरक की तासीर बहुत गर्म होती है, जो शरीर के मेटाबॉलिज्म (Metabolism) को तुरंत बढ़ाती है और गर्माहट पैदा करती है. एक कप पानी में अदरक को अच्छी तरह उबालें. छानकर शहद मिलाकर तुरंत पी लें. यह सर्दी-खांसी में भी तुरंत आराम देता है.

2. हल्दी वाला दूध (Turmeric Milk) : हल्दी में करक्यूमिन (Curcumin) होता है जो इम्यूनिटी बढ़ाता है, और दूध शरीर को आवश्यक फैट और गर्मी देता है. एक गिलास गरम दूध में एक चुटकी हल्दी और थोड़ी सी काली मिर्च (काली मिर्च हल्दी को बेहतर तरीके से अवशोषित करने में मदद करती है) मिलाकर तुरंत पी लें.

3. गुड़ और घी का सेवन : गुड़ (Jaggery) एक प्राकृतिक ऊष्मा उत्पादक (Natural Heat Generator) है और आयरन से भरपूर होता है. खाने के बाद या ठंड लगने पर तुरंत एक छोटा टुकड़ा गुड़, थोड़ा सा घी मिलाकर खाएं. घी गुड़ की गर्मी को शरीर में लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करता है.

4. ड्राइ फ्रूट्स (Dry Fruits) : बादाम, खजूर (Dates) और अखरोट (Walnuts) जैसे ड्राइ फ्रूट्स में हेल्दी फैट और कैलोरी ज़्यादा होती है, जो शरीर को ऊर्जा और आंतरिक गर्मी देते हैं. 2-3 खजूर या 5-6 बादाम तुरंत खा लें.

ठंड से छुटकारा पाने का सबसे तेज़ तरीका क्या है?

जब आपको तुरंत गर्मी चाहिए, तो ये तीन उपाय सबसे तेज़ी से काम करते हैं:

1. गर्म पानी की सिकाई (Hot Water Compress): एक बोतल या रबड़ के बैग में गर्म पानी भरें. इसे अपनी छाती, पेट या पैरों के तलवों पर रखें. यह उपाय नसों को तुरंत गर्मी देता है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है.

2. दौड़ना या टहलना (Movement): अगर संभव हो, तो 5 मिनट के लिए घर के अंदर ही तेज़ी से चलें या अपनी जगह पर कूदें (Spot Jogging). शरीर की मांसपेशियों में हलचल होने से तुरंत गर्मी पैदा होती है.

3. गरम कपड़े की लेयरिंग (Layering): सबसे पहले एक ऊनी बनियान (Vest) या थर्मल पहनें. शरीर की गर्मी को बाहर निकलने से रोकने के लिए सिर, गर्दन और पैरों को तुरंत मोजे और टोपी से ढक लें.

5. लहसुन और शहद : लहसुन एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक है, जिसकी तासीर बहुत गर्म होती है. लहसुन की एक कली को हल्का कुचलकर शहद के साथ खा लें. यह तुरंत गर्माहट देता है और सर्दी से बचाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

