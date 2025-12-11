विज्ञापन
शरीर में किस कमी से सर्दियों में हाथ-पैर रहते हैं ज्यादा ठंडे? कैसे दूर होगी ये समस्या

सर्दियों में ठंड लगना और हाथ-पैर का ठंडा रहना एक आम बात है लेकिन जब आपके हाथ हद से ज्यादा ठंडे रहते हैं और वो गर्म नहीं रह पाते हैं और आपको ज्यादा ठंड लगती है तो यहां जानिए कि आपका शरीर क्या संकेत दे रहा है.

सर्दियों में हाथ-पैर क्यों ठंडे रहते हैं.

Hath-Pair Kyu Thande Rehte Hai: सर्दियों का मौसम शुरु हो गया है और तेज चलने वाली सर्द हवाओं ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है. इस सर्दी से बचने के लिए लोग खूब सारे गर्म कपड़े और कंबल के अंदर बैठे रहते हैं लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोगों के हाथ और पैर हद से ज्यादा ठंडा रहते हैं. 

हाथों और पैरों को ठंड से बचाने के लिए लोग दस्ताने और मोजे भी पहनते हैं लेकिन इसके बाद भी हाथ-पैर के ठंडे रहने की समस्या कम नहीं होती है. वहीं कुछ लोगों के हाथ-पैर गर्म हो जाते हैं. अगर आपके हाथ-पैर भी लगातार ठंडे रहते हैं तो आप समझ जाइए कि इसकी वजह ठंड नहीं बल्कि आपके शरीर में किसी कमी का संकेत हो सकता है. तो चलिए जानते हैं कि ठंड में हाथ-पैर ठंडा होने की वजह क्या है.

हाथ-पैर क्यों ठंडे रहते हैं?

आयरन की कमी 

आपको बता दें कि शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से भी हाथ-पैर ठंडे रहते हैं. जब शरीर में रेड ब्लड सेल्स का लेवल लो होने लगता है तो इसकी वजह से हाथ-पैर ज्यादा ठंडे रहते है. एनीमिया से पीड़ित लोगों को ठंड भी ज्यादा लगती है और हाथ-पैर भी ठंडे रहते हैं. 

क्या खाएं

आयरन की कमी होने पर आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं इसके अलावा अपनी डाइट में आयरन रिच फूड्स का सेवन करें और इसके साथ ही चुकंदर, खजूर, भीगी हुई किशमिश और अनार का भी सेवन करें.

विटामिन बी12 की कमी

विटामिन बी12 रेड ब्लड सेल्स (Red Blood Cells) के निर्माण और तंत्रिका तंत्र (Nervous System) को सही और सुचारू रुप से काम कराने में मदद करता है. लेकिन जब शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो ठंड ज्यादा लगती है और हाथ-पैर ठंडे पड़ने लगते हैं. 

क्या खाएं

विटामिन बी12 के लिए आप मांस, मछली (साल्मन, टूना), अंडे, दूध और डेयरी उत्पाद (दही, पनीर) खा सकते हैं, जो इसके बेहतरीन स्रोत हैं. शाकाहारी लोग फोर्टिफाइड अनाज, फोर्टिफाइड न्यूट्रिशनल यीस्ट (पोषण खमीर) और सोया मिल्क को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

