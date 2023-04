तारा सुतारिया की "लास्ट मिनट" डिश में शामिल है टेस्टी पास्ता, देखें फोटो और पढ़े रेसिपी

तेज धूप में निकलते ही होने लगता है सिरदर्द तो करें ये घरेलू उपाय, झटपट मिलेगा आराम

उन्होनें अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में एक फोटो शेयर की, जिसमें एक बाउल में स्पेगिटी और उसके ऊपर से चीज और गार्निश के लिए तुलसी की पत्ती रखी हुई है.. वो यही पर नहीं रूकी उनकी टेबल पर नजर डालें तो आपको ललचाने के लिए उसमें सी फूड भी नजर आया. इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, "Whipped up Some Pasta at the last minute! Quick and Simple. ( and Just Divine!).

यहां देखें पोस्ट

इतना टेस्टी खाना देखकर अगर आपके मुंह मे भी पानी आ गया है तो चलिए हम आपको बताते हैं पास्ता की कुछ टेस्टी रेसिपी. जो आपके खाने की क्रेविंग को खत्म करने के लिए परफेक्ट हैं.

वन पॉट फ्रेंट अनियन पास्ता

ह पास्ता बनान बहुत आसान है और सबसे अच्छी बात यह है कि अपने नाम की तरह ही इसको सिर्फ एक बर्तन में ही बनाया जाता है. इस टेस्टी और क्विक पास्ता की रेसिपी जानने के लिए यहां क्लिक करें.

मसाला पास्ता

वीकेंड हो और घर पर सब लोग एक साथ मिल रहे हों. ऐसे में आपके लिए ये पास्ता एकदम परफेक्ट है. स्पाइसी और टेस्टी मसाला पास्ता बनाना बेहद आसान है. इस टेस्टी पास्ता की रेसिपी जानने के लिए यहां क्लिक करें.