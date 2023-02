वन-पॉट फ्रेंच अनियन पास्ता क्या है? क्यों हो रहा है ये इतना वायरल, यहां देखिए इसे बनाने की आसान रेसिपी

यह रेसिपी मूल रूप से फेमस ब्लॉगर कैरोलिन (@carolbeecooks) ने बनाया था और तभी से यह वायरल हो गया है. बता दें कि इसकेे बाद से और भी कई ब्लॉगर्स हैं जिन्होंने इस रेसिपी की अलग-अलग वैराइटी बनाई है.

आमतौर पर पास्ता को उबाल कर सॉस में डाला जाता है और सॉस को अलग से पकाया जाता है. हालांकि, इस वायरल वन-पॉट फ्रेंच अनियन पास्ता में, पास्ता को कच्चा भी डाला जा सकता है. पास्ते में स्टॉक या शोरबा मिलाने से उसे पकने में मदद मिलती है, और जैसे ही पास्ता पकता है यह सॉस में स्टार्च छोड़ता है जो इसे एक क्रीमी और टेस्टी बनाता है. पॉट फ्रेंच पास्ता को पकाने में समय काफी कम लगता है. तो आइए जानते हैं एक-पॉट फ्रेंच प्याज पास्ता की रेसिपी के बारे में जो हाल ही में वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया पर शेयर हुए एक-पॉट फ्रेंच प्याज पास्ता रेसिपी (Here Is The Full Recipe For One-Pot French Onion Pasta As Shared On Social Media):

सामग्री ( Ingredients):

2 बड़े चम्मच मक्खन

1 बड़ा प्याज, पतला कटा हुआ

1/8 कप शेरी (ऑप्शनल)

1/4 कप ड्राई सफेद वाइन (ऑप्शनल)

फ्रेश थाइम की 5 टहनी

पास्ता का 1 पैकेट

3 कप स्टॉक या शोरबा

1 छोटा चम्मच वूस्टरशायर सॉस (ऑप्शनल)

1/4 कप पार्मेज़ान चीज़ फ्रेश ग्रेट किया हुआ

1/4 कप क्रीम (ऑप्शनल)

नमक और काली मिर्च स्वादानुसार

एक-पॉट पास्ता बनाने की रेसिपी (French-Pot Pasta Recipe) :

एक बड़े बर्तन में मक्खन डालें और उसे गर्म होने के लिए रख दें. जब यह पिघल जाए तो इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालें इसके साथ उसमें एक चुटकी नमक डालकर मिक्स करें और 5 मिनट तक लाइट ब्राउन होने तक पकाएं. अब हीट को मीडियम आंच पर रखें और प्याज को 20 मिनट तक पकाएं ज तक प्याज कैरामेलाइज़ न होने लगे. यह जले नहीं इसलिए इसको लगातार चलाते रहें. अब पैन में शेरी और वाइन में डालें कर मिक्स करें ( ये पूरी तरह से ऑप्शनल है). अब इसमें नमक और काली मिर्च और फ्रेश थाइम डालकर मिक्स करें. अब इसमें बिना पका हुआ पास्ता डालें और फिर शोरबा और वूस्टरशायर सॉस को डाल कर मिक्स करें. अब इसमें एक उबाल आने दें और लगभग 15 मिनट तक इसको पकाएं. अब आंच को बंद कर दें और उसमें कद्दूकस किए हुए पार्मेज़ान चीज़ और फ्रेश क्रीम को डालकर अच्छे से मिला लें. आपका फ्रेंच वन-पॉट बनकर तैयार है.