कोलेस्ट्रॉल कम करने का सबसे तेज तरीका क्या है? डाइट में शामिल करें ये 5 चीजें, यूं दिखेंगे रिजल्ट्स

Foods Lowering Cholesterol: कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए इसके स्तर को कम करने के लिए जरूरी है डाइट में बदलाव. कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो न केवल पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, बल्कि कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर करने में मदद करते हैं. कौन से हैं वो फूड्स जो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में मददगार हैं? जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए.

कोलेस्ट्रॉल को जल्दी कैसे कम करें | Cholesterol Control Diet | Cholesterol Ko Kam Kaise kare | Cholesterol Ko Kam Karne Ke Liye Kya Khayen

घर पर कोलेस्ट्रॉल कैसे कम करें?

चिया सीड्स: चिया बीज फाइबर और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकते हैं. इन सीड्स को डाइट में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है.

अखरोट: ड्राई फ्रूट्स को सुपरफूड भी कहा जाता है. ऐसे में अगर आप अखरोट को अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं तो इसमें मौजूद ओमेगा-3, मोनोअनसैचुरेटेड फैट और फाइबर कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकते हैं.

सेब: सेब में पाया जाने वाला फाइबर कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने से लेकर पाचन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है. हेल्दी रहने के लिए रोजाना एक सेब का जरूर सेवन करें.

ग्रीन टी: ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो शरीर के अंदर जमा कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालते हैं. इससे सांस और हार्ट संबंधी बीमारियों का खतरा कम होता है.

टमाटर: टमाटर में लाइकोपीन होता है जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है. ऐसे में हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए इसका सेवन फायदेमंद हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)