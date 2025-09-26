स्किन टैन हटाने के 5 असरदार घरेलू नुस्खे

Natural Remedy For Skin Tan: धूप में निकलने पर स्किन टैन होना एक आम परेशानी है. टैनिंग से स्किन बेहद डल और बेजान दिखने लगती हैं. ऐसे में इससे छुटकारा पाने के लिए लोग महंगे-महंगे ट्रीटमेंट कराने पर मजबूर हो जाते हैं. हालांकि, अगर आप कम खर्च में टैनिंग से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. इसके लिए यहां हम आपको 5 बेहद आसान और असरदार नुस्खे बता रहे हैं. ये खास नुस्खे मशहूर योग गुरु और लेखक हंसा योगेन्द्र ने अपने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

कैसे पाएं टैनिंग से छुटकारा?

इसेक लिए आप दही और हल्दी का पैक बनाकर लगा सकते हैं. योग गुरु बताती हैं, दही में मौजूद लैक्टिक एसिड स्किन को एक्सफोलिएट कर डेड स्किन सेल्स का सफाया करता है, वहीं हल्दी इंफ्लेमेशन और लालिमा को कम करती है. ऐसे में 2 चम्मच दही, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच शहद मिलाकर पेस्ट बनाएं. इसे चेहरे और टैन वाले हिस्सों पर 15 मिनट लगाकर रखें. फिर गुनगुने पानी से धो लें.

नींबू में विटामिन C की भरपूर मात्रा होती है, जो टैन और डार्क स्पॉट को हल्का करता है. वहीं, एलोवेरा स्किन को ठंडक और नमी देता है. ऐसे में 1 बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल में 1 चम्मच नींबू का रस मिलाकर 10 मिनट तक लगाएं और फिर धो लें.

टमाटर में नेचुरल ब्लीचिंग गुण होते हैं और बेसन स्किन को साफ कर डेड सेल्स हटाता है. 2 चम्मच बेसन, 1 चम्मच टमाटर का गूदा और थोड़ा गुलाबजल मिलाकर पेस्ट बनाएं. इसे 5 मिनट हल्के हाथों से मसाज करें और फिर 10 मिनट छोड़कर धो लें.

खीरा स्किन को ठंडक देता है और गुलाबजल उसे फ्रेश और टोन करता है. आधा खीरा पीसकर उसका रस निकाल लें और उसमें 2 चम्मच गुलाबजल मिलाएं. इसे स्प्रे बोतल में भरकर चेहरे और हाथों पर छिड़कें. फ्रिज में रखने से और भी ज्यादा ठंडक मिलेगी.

इन सब से अलग टैनिंग के लिए योग गुरु नारियल के दूध और चंदन का मास्क बनाकर लगाने की सलाह देती हैं. योग गुरु बताती हैं, नारियल दूध स्किन को गहराई से पोषण देता है, वहीं चंदन टैन हटाने और स्किन को ठंडक देने में मदद करता है. 2 चम्मच नारियल दूध में 1 चम्मच चंदन पाउडर मिलाकर पेस्ट बनाएं. इसे चेहरे पर 20 मिनट लगाकर फिर धो लें.

इस तरह घर पर ही कुछ प्राकृतिक चीजों के इस्तेमाल से आप अपनी त्वचा का निखार वापस पा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.