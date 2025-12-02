विज्ञापन

20 मिनट में टैनिंग दूर करने के लिए 2 चम्मच बेसन से ऐसे बना लें फेस मास्क, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया सही तरीका

टैनिंग हटाने के लिए कई लोग बाजार में मिलने वाले प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन कुछ ज्यादा खास असर देखने को नहीं मिलता है. आज हम आपको बेसन से बना हुआ एक फेस मास्क बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप केवल 20 मिनट में जिद्दी से जिद्दी टैनिंग से छुटकारा पा सकेंगे.

20 मिनट में चेहरे की टैनिंग कैसे हटाएं?
Tanning Removal Home Remedy: धूप के कारण टैनिंग (Tanning) होना काफी ज्यादा आम बात है. टैनिंग का सबसे ज्यादा असर हमारे चेहरे और हाथों पर दिखता है. इससे स्किन काली पड़ जाती है और तमाम प्रयासों के बाद भी ये दूर नहीं होती है. इसके लिए कई लोग बाजार में मिलने वाले प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन कुछ ज्यादा खास असर देखने को नहीं मिलता है. साथ ही केमिकल युक्त होने के कारण इससे साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं. ऐसे में कुछ प्राकृतिक उपाय ही बहुत ज्यादा असरदार माने जाते हैं. आज हम आपको बेसन से बना हुआ एक फेस मास्क बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप केवल 20 मिनट में जिद्दी से जिद्दी टैनिंग (How to Get Rid of Tanning) से छुटकारा पा सकेंगे. ये जानकारी आयुर्वेदिक डॉक्टर डॉक्टर शोभना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है. 

फेस मास्क के लिए जरूरी सामग्री

  • 2 चम्मच बेसन
  • 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी
  • 2 रुपये वाला कॉफी का पैकेट
  • 8-10 बूंद नींबू का रस
  • 2 चम्मच दही
कैसे बनाएं फेस मास्क? (Tanning Removal Facemask)

डॉक्टर शोभना बताती हैं कि इस फेस मास्क को बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है. इसके लिए आप एक कटोरी में 2 चम्मच बेसन, 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 2 रुपये वाला कॉफी का पैकेट, 8-10 बूंद नींबू का रस और 2 चम्मच दही मिला दें. आपका फेस मास्क बनकर तैयार हो जाएगा.

कैसे करें इस्तेमाल? (How to Remove Tanning)

इस तैयार किए गए फेस मास्क को आप हल्के हाथों से मसाज करते हुए अपने चेहरे और गर्दन पर लगाएं और 20 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद साफ पानी से धो दें, आपको इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिल जाएगा. लॉन्ग टर्म रिजल्ट पाने के लिए आप इस नुस्खे को हफ्ते में 3 बार जरूर अपनाएं. 

क्यों है फायदेमंद?

1. बेसन स्किन की डेड सेल्स को दूर करता है और त्वचा को ब्राइट बनाने में मददगार होता है.
2. मुल्तानी मिट्टी सनबर्न की समस्या को दूर करने में मदद करती है.
3. कॉफी स्किन की डलनेस को दूर करती है और प्राकृतिक रूप से ग्लोइंग बनाने में लाभदायक होती है.
4. नींबू रस में मौजूद विटामिन सी पिगमेंटेशन और डलनेस को दूर करता है. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.
 

