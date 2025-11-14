पालक और टमाटर एक साथ खा सकते हैं क्या?

Palak Aur Tamatar Sath Mein Khana Chahie Ya Hahin: टमाटर और पालक दोनों को ही गुणों का खजाना माना जाता है, लेकिन क्या इन्हें साथ में खाया जा सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि दोनों को मिलाकर खाना नुकसानदायक होता है, जबकि कई लोग बिना किसी चिंता के दोनों को साथ मिलाकर खाते हैं, तो आइए समझते हैं कि पालक और टमाटर का साथ में सेवन आपके लिए कितना फायदेमंद या हानिकारक हो सकता है.

क्या हम टमाटर को पालक के साथ खा सकते हैं?

टमाटर में लाइकोपीन, विटामिन सी और एंटीऑक्सिडेंट पाए जाते हैं, जबकि पालक आयरन, कैल्शियम, फोलेट, विटामिन ए, के और फाइबर का बेहतरीन स्रोत है. इन दोनों का सेहत में शरीर के लिए फायदेमंद माना जा सकता है

टमाटर और पालक को साथ खाने के फायदे

पाचन: पालक और टमाटर दोनों सब्जियों में अच्छा फाइबर पाया जाता है, जो पाचन को ठीक रखकर कब्ज की समस्या से राहत दिला सकता है.

एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर: टमाटर लाइकोपीन देता है और पालक कई तरह के एंटीऑक्सिडेंट. दोनों साथ में मिलकर शरीर की कोशिकाओं की रक्षा करते हैं और इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद करते हैं.

हार्ट: टमाटर और पालक दोनों में मौजूद विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सिडेंट दिल की सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं. यह शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखने में मदद कर सकते हैं.

कब बरतें सावधानी?

किडनी स्टोन: पालक में ऑक्सालेट ज्यादा होता है, जो स्टोन का खतरा बढ़ा सकता है. जिन लोगों को स्टोन की समस्या है उन्हें पालक सीमित मात्रा में खाना चाहिए.

एसिडिटी या गैस: टमाटर खाने में खट्टे होते हैं, इसलिए कभी–कभी इनका ज्यादा सेवन एसिडिटी की समस्या का कारण बन सकता है, जो लोग गैस या एसिडिटी की समस्या से परेशान रहते हैं उन्हें इनका सेवन कम मात्रा में ही करना चाहिए.

एलर्जी: कई लोगों को पालक या टमाटर से एलर्जी हो सकती है. अगर आपको इन दोनों का साथ में सेवन करने के बाद ऐसा महसूस हो तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)