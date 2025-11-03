औषधीय गुणों का भंडार है मूली, किडनी स्टोन, हार्ट और स्किन के लिए कमाल, जानें सेवन करने का सही तरीका

Radish Benefits: मूली सिर्फ एक आम सब्जी नहीं, बल्कि एक ऐसी औषधि के तौर पर भी काम करती है जो हमारे शरीर को भीतर से स्वस्थ बनाती है. आयुर्वेद में इसे मूलिका रसायन कहा गया है, जिसमें कई रोगों को मिटाने की शक्ति होती है. मूली कफ और वात दोष को संतुलित करती है, पाचन शक्ति बढ़ाती है और शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है. सर्दियों आते ही मार्केट में मूली भी खूब मिलने लगती हैं. मूली खाने के सभी फायदों को जान आज से ही इसे अपनी डाइट में शामिल करें.

मूली खाने के शानदार फायदे | Amazing Benefits of Eating Radish

1. पेट में भारीपन, गैस या अपच की समस्या में मूली का रस वरदान

रोजाना खाने से पहले एक चम्मच मूली का रस हल्के नमक के साथ लेने से पाचन सुधरता है और टॉक्सिन बाहर निकल जाते हैं. मूली लिवर और पित्ताशय की सफाई भी करती है. सुबह खाली पेट आधा कप मूली का रस पीने से लिवर की सूजन कम होती है और पीलिया जैसी बीमारियों में राहत मिलती है.

2. सर्दी-खांसी में मददगार

मूली खांसी में सबसे असरदार मानी गई है. अगर आपको सर्दी-खासी सताए तो मूली का रस और शहद मिलाकर दिन में दो बार लेने से बलगम ढीला होकर बाहर निकल जाता है.

3. मूली एक बेहतरीन ब्लड प्यूरीफायर

मूली का रस शरीर से टॉक्सिन निकालकर त्वचा को साफ करता है और मुंहासे, फोड़े-फुंसी जैसी समस्याओं से बचाता है. थायराइड और मेटाबॉलिज्म को भी यह बैलेंस रखती है, क्योंकि मूली अग्निदीपक और कफ नाशक होती है. इससे वजन कंट्रोल रहता है और शरीर एनर्जेटिक महसूस करता है.

4. किडनी स्टोन और यूरिन इंफेक्शन में फायदेमंद

मूली का रस एक प्राकृतिक मूत्रल औषधि है, जो किडनी स्टोन और यूरिन इंफेक्शन में राहत देता है. यह शरीर से एक्सेस सॉल्ट और टॉक्सिन्स निकालता है.

5. दिल के मरीजों के लिए फायदेमंद

मूली का सेवन दिल के लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें पोटेशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखते हैं. वजन घटाने वालों के लिए मूली एक हेल्दी विकल्प है. इसमें कैलोरी कम और फाइबर ज्यादा होता है जिससे भूख कम लगती है. कच्ची मूली चबाने से दांत और मसूड़े मजबूत होते हैं.

6. स्किन और बालों के लिए टॉनिक

त्वचा और बालों के लिए भी यह टॉनिक का काम करती है. मूली में मौजूद सल्फर, जिंक और विटामिन सी त्वचा को चमकदार और बालों को मजबूत बनाते हैं.

किन बातों का रखें ख्याल?

मूली का ज्यादा सेवन न करें क्योंकि इससे गैस या पेट दर्द हो सकता है. रात में मूली खाने से बचें, यह वात दोष बढ़ा सकती है. हमेशा ताजी मूली ही खाएं, बासी मूली हानिकारक हो सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)